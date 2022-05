Rapport annuel de l’ombudsman de Gatineau : plus de plaintes, une bonne nouvelle?

Selon Mme Caron, c'est le résultat direct d'une campagne menée au cours de la dernière année pour faire connaître son département à la population via plusieurs outils promotionnels.

C'est une bonne nouvelle, parce que toute l'année, on a travaillé à développer un plan de communication pour mieux rejoindre la population. Le mandat est souvent mal connu et on est peu visible dans la communauté , explique-t-elle.

Plus de plaintes mènent à plus d'enquêtes et donc, un plus grand nombre de problématiques étudiées dans le but d'être corrigées, estime Marilyne Caron. Les élus sont également de cet avis.

Ça permet de voir comment on peut s'améliorer. L'augmentation des plaintes, c'est le résultat d'une meilleure communication , renchérit la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Maryline Caron est l'ombudsman de la Ville de Gatineau depuis 2019, après avoir assumé ce poste de façon intérimaire en 2018 (archives). Photo : Radio-Canada

Des 214 plaintes de citoyennes et citoyens insatisfaits des services municipaux, 149 n'ont pas été retenues, souvent parce que le Bureau de l'ombudsman n'était pas le recours administratif approprié pour la problématique soulevée. La majorité des personnes se plaignant ont toutefois été redirigées vers le service adéquat par la suite.

Le Service de l'urbanisme et du développement durable (SUDD), le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) et le Service de l'environnement (SENV) sont ceux qui ont été visés le plus régulièrement par les citoyens insatisfaits.

Neuf recommandations pour la Ville de Gatineau

En tout, Marilyne Caron a présenté neuf recommandations pour régler les problématiques les plus récurrentes à la suite des enquêtes effectuées en 2021.

Plus d'une vingtaine de citoyens souhaitent une meilleure application de la réglementation du contrôle animalier pour les chiens sans laisse et les nuisances qui en découlent . Le Bureau de l'ombudsman recommande entre autres que les surveillants de parcs soient mieux sensibilisés au code de conduite pour les propriétaires de chiens.

Combien il manque de personnes pour appliquer cette réglementation? Je ne le sais pas, mais on doit se poser des questions sur la cohabitation avec la population canine sur notre territoire , reconnaît Mme Bélisle.

Nous savons qu'à Gatineau, il n'y a pas assez de parcs canins. Les gens de l'île de Hull doivent pratiquement s'expatrier pour pouvoir promener leur chien, c'est un problème , insiste Steve Moran, le chef par intérim d'Action Gatineau et conseiller du district de Hull-Wright.

Par ailleurs, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau se voit aussi encouragé à revoir ses procédures en cas de signalement d'une morsure de chien, notamment pour assouplir les critères requis pour exiger une évaluation comportementale de l'animal par un vétérinaire.

Selon Mme Caron, les rôles et les responsabilités du SUDDService de l'urbanisme et du développement durable et du SENVService de l'environnement doivent également être mieux définis pour assurer la protection des arbres et du couvert forestier sur les propriétés privées.

Finalement, le Bureau de l'ombudsman a déterminé que la Ville doit revoir sa réglementation qui entoure les nuisances sonores générées par des industries à proximité de quartiers résidentiels, puisque les limites de l'acceptable sont parfois trop permissives, au point de nuire à la qualité de vie des citoyens.

Avec les informations de Nathalie Tremblay