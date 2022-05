Élection en Ontario : débat en français à Radio-Canada ce soir

Les candidates des quatre principaux partis Caroline Mulroney, France Gélinas, Amanda Simard et Cara Des Granges croiseront le fer en français sur les ondes de Radio-Canada à compter de 20 h, mardi.

Le débat organisé par Radio-Canada et TFO sera diffusé sur ICI Télé et ICI RDI, en plus d'être offert en webdiffusion sur Radio-Canada.ca/elections.

Il sera dirigé par Gabrielle Sabourin, animatrice de l'émission radio À échelle humaine et ancienne cheffe d'antenne du Téléjournal Ontario, ainsi que Rudy Chabannes, rédacteur en chef de la plateforme d’information de Groupe média TFO.

Les participantes au débat :

Caroline Mulroney, ministre sortante des Affaires francophones et candidate pour le Parti progressiste-conservateur

France Gélinas, députée sortante du Nouveau Parti démocratique (NPD)

Amanda Simard, députée sortante du Parti libéral

Cara Des Granges, candidate pour le Parti vert

Parmi les thèmes qui seront abordés : la francophonie, la santé, le logement, l'éducation, l'immigration et l'économie.

De leur côté, les chefs des quatre principaux partis ontariens - le conservateur Doug Ford, le libéral Steven Del Duca, la néo-démocrate Andrea Horwath et le vert Mike Schreiner - ont participé lundi soir à un dernier débat télévisé avant le scrutin du 2 juin.

Aucun d'entre eux ne semble s'être démarqué comme le gagnant.