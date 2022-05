Inondations au Manitoba : Minnedosa déclare l’état d'urgence

La Ville de Minnedosa, qui compte environ 2500 habitants, a déclaré l'état d'urgence mardi matin en raison des précipitations attendues dans les prochains jours. Les autorités municipales font également appel aux bénévoles pour remplir et empiler des sacs de sable près de la rivière Little Saskatchewan.

Environnement Canada prévoit entre 20 et 50 mm de pluie entre mardi et vendredi. Des habitants de Minnedosa, située à 216 km à l’ouest de Winnipeg, sont avertis qu’ils devront peut-être évacuer leur maison si elle est située dans la partie basse de la ville. En ce moment, 30 maisons sont menacées.

Relâcher la pression

Dans un message envoyé aux résidents précédemment, la Ville demande de l’aide de bénévoles pour transporter et empiler 30 000 sacs de sable supplémentaires, dans l'espoir de protéger les maisons, les bâtiments et les infrastructures .

« Nous avons besoin d’un maximum de personnes pour contribuer à installer des sacs de sable près de la rivière [Little Saskatchewan]. Tous ceux avec de l’expérience et qui sont prêts à superviser ces efforts sont priés de s’identifier sur place. » — Une citation de Ville de Minnedosa

Plusieurs sous-sols sont inondés et des commerces sont en péril à Minnedosa. De la pluie est attendue et pourrait encore empirer la situation. Photo : Ian Straker

Minnedosa explique aussi qu'elle pourrait déclarer l’état d’urgence parce que la province compte ouvrir partiellement le barrage Minnedosa, situé sur le lac Minnedosa.

L’opération est nécessaire pour prévenir des inondations plus graves encore. Elle permet de relâcher de la pression sur la structure et éviter qu’elle ne cède, mais cela signifie aussi que les autorités devront gérer la plus grande quantité d’eau qui traversera la ville.

Les résidents sont invités à se préparer à évacuer au cas où leur résidence serait touchée par l’ouverture partielle du barrage.

Les autorités de Minnedosa rapportent par ailleurs que des équipes travaillent sans relâche pour pomper l’eau tout en gardant un œil sur le système d'égout. La Ville demande également à ses résidents de limiter leur consommation d’eau pour éviter des reflux.

Le barrage Minnedosa, qui donne sur le lac du même nom. Photo : Ian Straker

Minnedosa fait appel au gouvernement provincial pour lui fournir 2000 sacs de sable grand format, 40 000 sacs de sable plus petits et davantage de pompes. Un gestionnaire des situations d'urgence et un ingénieur doivent également arriver mardi.

Les équipes qui installent les sacs de sable ont travaillé tout au long de la fin de semaine, alors que le niveau du lac Minnedosa s'est élevé de près de 15 cm samedi matin.

Avec les informations de Jérémie Bergeron