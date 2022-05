COVID-19 : 14 décès et 23 hospitalisations de plus au Québec

De ce nombre, 54 patients se trouvent aux soins intensifs, soit 3 de plus que dans le bilan précédent.

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 105 malades de la COVID-19 supplémentaires ont été admis à l'hôpital au cours des dernières 24 heures, tandis que 82 patients ont obtenu leur congé.

Quatorze malades de plus ont aussi succombé à la COVID-19, portant à 15 298 le bilan des victimes depuis le début de la pandémie.

Québec recense aussi 625 nouveaux cas d'infection, ce qui porte à 1 058 691 le nombre de cas confirmés au Québec depuis février 2020.

Le taux de positivité au Québec s'élève à 6,4 %, selon les dernières données du MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux du Québec .

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

À ce jour, plus de 91 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, 55 % ont reçu une troisième dose et 13 % une quatrième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.