500 M$ pour agrandir le bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi

Le projet vise particulièrement l’agrandissement du bloc opératoire. La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a mentionné que cette amélioration permettrait d’augmenter le volume de chirurgies effectuées.

Les plans du nouveau pavillon ont été dévoilés en conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

L’espace dédié au bloc, qui sera multiplié par deux, occupera tout le premier étage d’un nouveau pavillon qui sera construit du côté de la rue Jacques-Cartier.

C’est un positionnement qui est stratégique parce que l’endroit qui a été choisi pour être capable de réaliser le bloc opératoire permet de raccorder très rapidement l’obstétrique et de façon tout aussi rapide, grâce à une passerelle, l’urgence , explique le directeur du projet, Jean Paquin.

L’entrée principale de l’hôpital quittera la rue Saint-Vallier et sera aussi déplacée au rez-de-chaussée de ce nouveau pavillon. Elle sera plus vaste et plus conviviale.

Le montant accordé par Québec servira également à réaménager les stationnements adjacents à l’hôpital.

Notre clientèle est vieillissante et a besoin d’être proche des entrées, on va donc faire un effort particulier pour que les stationnements destinés à notre clientèle soient a proximité , mentionne Jean Paquin.

