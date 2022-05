La rue Principale de Girardville inondée

L’eau s’est accumulée dans les dernières heures alors qu’un ruisseau est sorti de son lit. Aucune évacuation n’a été nécessaire pour le moment, mais un détour a été mis en place vers la municipalité de Saint-Thomas-Didyme en raison du flux important de circulation dans ce secteur.

Comme on a quand même beaucoup de transport qui se fait dans le fond du village pour aller à Résolu et ce genre de choses, on a préféré mettre nos gens en sécurité et leur proposer un itinéraire secondaire pour qu’on soit certain qu’il n’y ait pas d’accident et que ça ne se dégrade pas encore plus. Les routiers ont l’habitude de prendre cette route-là , précise le maire de Girardville, Vincent Beckert.

La rivière Mistassibi a commencé à déborder à Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Ce n’est pas le seul endroit problématique à l’heure actuelle dans la région. Une partie du chemin de la Rivière-Valin, à Saint-David-de-Falardeau, a aussi été inondée.

La Sécurité civile du Saguenay-Lac-Saint-Jean a mis sous surveillance quatre cours d’eau, soit les rivières Ashuapmushuan, Mistassibi et Mistassini, au Lac-Saint-Jean, ainsi que la rivière aux Sables, à Saguenay. Jusqu’à une centaine de millimètres de pluie sont attendus dans certains secteurs de la région.

Avec des informations de Nicolas St-Pierre