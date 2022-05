Champion Iron Limited acquiert l’usine de bouletage de Pointe-Noire

Par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec, Champion annonce aussi un protocole d'entente avec un important aciériste international pour la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur la remise en service de l'usine.

L'usine de bouletage n'est plus en fonction depuis 2013 et appartenait à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire depuis la faillite de Cliff ressources naturelles. L’usine étant située à l’ouest de Sept-Îles, près du quai multi-usager de Pointe-Noire, elle serait susceptible d'entrer en production commerciale relativement rapidement , affirme Champion.

Cette usine a été construite en 1965 et avait une capacité de production de 6 millions de tonnes de boulettes de fer par année.

Les ministres de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, et des Ressources naturelles, Jonathan Julien, sont à Sept-Îles pour cette annonce.

Champion Iron a également confirmé le lancement de la phase 2 de la mine du Lac Bloom à Fermont.

Plus de détails à venir