Le Musée canadien pour les droits de la personne se dote de toilettes non genrées

À l’occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP) a annoncé que toutes ses toilettes seront maintenant non genrées. Cette décision s'inspire notamment des commentaires du public, selon un représentant du Musée.

Les gens sont encore forcés de reconnaître, de participer ou de tenter de remédier à un système binaire qui continue de causer du tort. Les initiatives comme celle-ci, qui font tomber des barrières, aident , affirme le directeur de l’équité et des initiatives stratégiques pour le Musée, Haran Vijayanathan.

D’ici la fin de la semaine, les affiches indiquant les genres associés aux différentes toilettes seront remplacées par des images montrant les équipements accessibles, comme les urinoirs ou les tables à langer.

Toutes les toilettes offriront également des produits d’hygiène féminine gratuits. Les toilettes individuelles, quant à elles, seront toujours accessibles au public.

C’est important pour nous de nous joindre au nombre grandissant d’organisations qui choisissent les toilettes non genrées pour les rendre plus sécuritaires et accessibles pour tous , affirme la présidente-directrice générale du Musée, Isha Khan, dans une déclaration.

« Nous savons qu’il est temps que ça change. » — Une citation de Isha Khan, PDG du Musée canadien pour les droits de la personne

Selon M. Vijayanathan, les recommandations pour les changements apportés aux toilettes du MCDPMusée canadien pour les droits de la personne proviennent du rapport de l’examinatrice et avocate de Winnipeg, Laurelle Harris.

L’examinatrice avait été engagée pour passer en revue les pratiques du Musée. En 2020, elle avait produit un premier rapport soulignant des problèmes de racisme systémique et de discrimination au MCDP.

Nous sommes engagés à remédier à la situation [...] Nous espérons que plus de membres de la communauté LGBTQIA2+lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel, bispirituel, autres se sentent libres et à l’aise de venir au Musée , soutient Haran Vijayanathan.

Davantage de sensibilisation

Une militante winnipégoise pour les droits des personnes transgenres, Shandi Strong, remarque qu’il est particulièrement important de souligner des événements comme la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

C’est éreintant de devoir continuer à mener ces combats et en tant que militante, je trouve aussi décevant qu’on doive encore se battre pour les droits des personnes racisées , dit-elle.

Selon elle, la haine provient de l’ignorance et de la frustration, ce qui renforce la nécessité des programmes d’éducation et de sensibilisation.

Mme Strong ajoute que la Marche transgenre de Winnipeg, qui aura lieu le 4 juin prochain, est une bonne occasion de soutenir la communauté trans.

Le but de cette marche a toujours été de donner de l’espoir aux gens, leur présenter des héros et les inspirer pour qu’ils puissent se dire que ça ira. Je crois que beaucoup de gens ont besoin de ça , estime Shandi Strong.

Avec les informations de Cory Funk et de Faith Fundal