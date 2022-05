Le policier impliqué dans la mort de Chantel Moore présente sa version des faits

Les audiences se sont poursuivies pour une deuxième journée, avec les témoignages des policiers impliqués dans les événements qui ont conduit à la mort de Chantel Moore.

Le soir du 3 juin 2020, le policier Jeremy Son a parlé à l’ex-conjoint de Chantel Moore, Jonathan Brunet, qui s’inquiétait pour la sécurité de Chantel Moore. L’ex-conjoint craignait qu’une personne se trouvait avec Chantel Moore, et la menaçait.

Chantel Moore est décédée le 4 juin 2020 à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Photo : Chantel Moore / Facebook

Le policier est arrivé sur les lieux seul dans son autopatrouille. Les gyrophares n’étaient pas allumés. Il est monté sur le balcon de Chantel Moore. Par la fenêtre, il a vu la femme couchée sur le divan, devant le téléviseur allumé. Le policier a frappé à quelques reprises à la fenêtre, mais Chantel Moore n’a pas réagi.

Il a continué à frapper, et a fini par la réveiller. Il a averti ses collègues, par la radio, qu’elle s’était réveillée. Elle s’est tournée vers la fenêtre. Le policier dit qu’il a tourné la lampe de poche vers son uniforme montrer qui il était.

Tout semblait normal, selon le policier, et Chantel Moore semblait calme. Elle a ensuite ramassé quelque chose, et son comportement a changé. Le policier a sorti son arme de service. Chantel Moore avait un couteau dans la main, au-dessus de la tête. Il lui a demandé de laisser tomber le couteau, mais elle continuait d’avancer.

C’est à ce moment qu’il a tiré quatre balles sur Chantel Moore.

Du moment où la jeune femme s’est réveillée à celui où elle est sortie, il ne s’est déroulé que quelques secondes.

Tout de suite après avoir tiré, le policier dit qu’il ne comprenait pas pourquoi les choses avaient pris cette tournure.

Un deuxième policier décrit le tragique événement

Le sergent Marc Bouchard, policier depuis 1992, et policier à Edmundston depuis 1996, a été le premier à témoigner au jour 2 de l'enquête de la coroner. Il a expliqué que cette journée-là, il est arrivé devant l'immeuble où était l'appartement de Chantel Moore. Son collègue Jeremy Son était déjà sur le balcon.

La salle où se tient l'enquête de la coroner Emily Caissie, à l'hôtel Delta à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le sergent Bouchard a vu le policier Son tenter de réveiller Chantel Moore. Quelques secondes plus tard, il l'a entendu dire à la femme de laisser tomber son couteau, et tout de suite après, il a entendu quatre coups de feu rapides. Il est alors sorti de sa voiture, a appeler l'ambulance, et est monté en courant sur le balcon.

Selon son témoignage, le policier Son a tenté d'arrêter l'hémorragie. Le sergent Bouchard a voulu trouver un pouls, mais en vain.

Marc Bouchard a expliqué que l'appel lancé concernait une vérification de bien-être. Dans un cas comme celui-là, selon lui, les policiers vont sur les lieux pour vérifier l'état de santé physique et mentale de la personne concernée. Mais dans le cas de Chantel Moore, l'inquiétude, d'après l'appel de son ex-conjoint, était qu'il pouvait y avoir dans l'appartement une personne qui menaçait la jeune femme.

La procureure Johanne Thériault, qui a questionné les témoins qui ont comparu devant la coroner Emily Caissy. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le sergent Bouchard a aussi dit que la police d'Edmundston ne disposait que d'un seul pistolet Taser fonctionnel ce soir-là. Selon lui, seul deux policiers avaient été formés pour utiliser le pistolet Taser, dont le policier Son.

Le sergent Bouchard a aussi expliqué que les policiers ne portaient pas de caméra corporelle en juin 2020. Un système de caméra est à l'essai, en ce moment, au sein du corps de police d'Edmundston.