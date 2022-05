Jeanick Fournier fin prête pour la finale de Canada’s Got Talent

À quelques heures de participer à la grande finale de l’émission Canada’s Got Talent, la chanteuse saguenéenne Jeanick Fournier se dit fébrile de vivre ce moment unique. Peu importe le résultat, elle convient que sa carrière sera changée à jamais.

C’est un moment important de ma vie où j’y vais le tout pour le tout , a lancé la chanteuse en entrevue à Radio-Canada depuis Niagara Falls.

Jeanick Fournier, 49 ans, est originaire de Dolbeau-Mistassini, mais est établie à Chicoutimi depuis plusieurs années. Elle figure parmi les huit participants à cette finale de la populaire émission diffusée sur les ondes de Citytv. Cette ultime étape aura lieu mardi soir à compter de 20 h. La chanteuse invite le public à voter pour elle sur le site de l’émission dès le début de la diffusion. Les résultats seront dévoilés à la toute fin de la finale, vers 22 h.

Jeanick Fournier a ému le public lors de ses prestations à l'émission Canada's Got Talent. Photo : Avec la gracieuseté de Rogers Sports and Media

Ce qui peut arriver, c’est que l’émotion fasse que je manque de salive, mais il ne faut pas! Il y a un petit truc et c’est de se croquer le dedans des joues pour se donner un peu de salive. Et je dois essayer de contrôler le trémolo qui sera peut-être énervé, mais il y a un autre truc et c’est de ne pas prendre trop de café dans la journée , a expliqué l’artiste, qui n’entend pas modifier sa préparation habituelle pour ce rendez-vous ultime.

L’histoire de Jeanick Fournier, qui est préposée aux bénéficiaires, a touché le public. C’est d’ailleurs grâce au soutien de ses admirateurs qu’elle a obtenu sa place en finale puisqu’elle n’avait pas été initialement retenue par les juges à la suite de la demi-finale.

Lors des auditions, Jeanick Fournier avait obtenu un fameux bouton d'or qui l'envoyait directement en demi-finale.

Impossible de savoir quelle chanson elle interprétera pour ce grand rendez-vous : elle préfère garder le secret jusqu’au bout!