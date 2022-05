Le niveau très bas de la rivière Gatineau cause des problèmes à des résidents

Pour assurer la pérennité de nos installations, on a entrepris des travaux à la centrale de Chelsea. Le projet touche le tablier du barrage et les accès et sorties d’urgence. Et pour une courte période, jusqu’à la fin du mois de mai, on a dû abaisser le niveau de la rivière à 96 mètres pour installer de manière sécuritaire, pour nos travailleurs, une plateforme pour pouvoir faire nos travaux , explique Alain Paquette, porte-parole d’Hydro-Québec en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Cette baisse du niveau de l’eau, Daniel Drew, résident de Chelsea, l’observe tous les jours.

On voit des îles apparaître en plein milieu de la rivière, qui est une rivière assez large. C’est quelque chose sans précédent. Il y a eu des baisses en 2017 et en 2019, lors des inondations, mais jamais de l’ampleur qu’on voit aujourd’hui , décrit-il.

« On teste les limites de l’amitié quand on se présente chez les gens à 5 h 30, le matin, pour prendre une douche. » — Une citation de Daniel Drew, résident de Chelsea

Et cette situation n’est pas sans conséquence sur son quotidien depuis plus de 15 jours.

Pour moi, personnellement, c’est de vivre dans des conditions tiers-mondistes. [...] Il n’y a plus d’eau du tout parce que mon approvisionnement en eau se fait dans la rivière et le niveau a tellement baissé que la valve par laquelle entre l’eau, normalement, est à sec. Pas d’eau du tout depuis un mois, des vendredis soirs dans des buanderies... Pour ce qui est de la vaisselle, on ne peut pas la mettre dans des sacs de vidanges et amener ça ailleurs. Pour ce qui est des eaux usées, je vais passer par-dessus les détails…

Certains résidents transportent des fournitures essentielles à l'aide d'un bateau ponton. La baisse des niveaux d'eau a laissé certaines embarcations bloquées pendant une grande partie du mois Photo : Gracieuseté Heather Horak

Hydro-Québec se dit consciente de la gêne occasionnée pour les résidents. Pour la longue fin de semaine à venir, un répit leur sera accordé, annonce M. Paquette.

Et, par la suite, on va devoir de nouveau abaisser le niveau de la rivière , prévient-il toutefois. Mais d’ici la fin du mois de mai, on va pouvoir rehausser [le niveau de l’eau] durant les travaux qui vont s’échelonner jusqu’à l’automne. Le niveau va être maintenu tout près de 97 mètres, donc il ne devrait pas y avoir de problèmes pour les citoyens qui vivent le long de la rivière.

Un citoyen dénonce un manque de communication

M. Drew dénonce le manque de communication d’Hydro-Québec dans ce dossier.

Tout ça est fait d’une façon cavalière. On n’a pas averti les gens qui vivent sur les berges de la rivière Gatineau. Ça s’est fait sans préavertissements. Il y a eu un communiqué très vague, très général, que j’ai lu. J’ai appelé au numéro info-travaux, pas de retour d’appel. On est laissés pour compte!

Le représentant d’Hydro-Québec assure que des efforts ont été faits pour communiquer cette information, mais il promet de tenir compte des avis des résidents pour de futurs projets.