Spectaculaire arrestation à Chicoutimi

L’histoire commence vers 18 h 30 lorsqu’un patrouilleur du Service de police de Saguenay intercepte une camionnette qui avait été déclarée volée la nuit précédente. Le policier identifie l’homme au volant du véhicule, qui est connu des services policiers.

Selon le lieutenant Stéphane Pellerin, le suspect a feint d’obtempérer après s’être immobilisé sur le bord de la route puis a foncé sur le patrouilleur. En voulant prendre la fuite, il a embouti la galerie d’une maison à l’angle des rues Price et Labrecque. Le malfaiteur a poursuivi sa course à pied avant d’être arrêté quelques minutes plus tard.

L’individu comparaîtra mardi matin au palais de justice de Chicoutimi et fera face à plusieurs chefs d’accusation, notamment pour agression armée, délit de fuite et entrave au travail des policiers. Il a également brisé une ordonnance de remise en liberté.

Maison endommagée

Par ailleurs, les pompiers ont été appelés sur les lieux pour vérifier l’état de la structure de la résidence à la suite de la collision. Selon le lieutenant Pellerin, la structure a été fragilisée par l’impact et des travaux seront nécessaires.

Le véhicule volé a été remorqué et sera remis à son propriétaire.