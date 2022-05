Val-d’Or s’inquiète de la hausse des coûts des contrats

Les élus municipaux ont choisi de reporter à 2023 la réfection des services municipaux sur la rue Bouchard. Val-d’Or prévoyait dépenser 1,7 M$ pour ce projet, mais le seul soumissionnaire a déposé une proposition qui se chiffrait à 2,7 M$.

On trouvait qu'un million de plus que ce que nous avions prévu, malheureusement, on ne pouvait juste pas aller de l’avant avec cette soumission, explique la mairesse Céline Brindamour. Dans le cas de ce projet, on a vérifié avec les services techniques et c’était possible de reporter. On va faire une nouvelle demande, mais on va essayer d’être plus tôt dans l’année en 2023. Peut-être qu’on aura plus de soumissionnaires et que les choses se seront calmées.

La mairesse Brindamour ne cache pas que tout le milieu municipal s’inquiète de l’inflation actuelle dans l’industrie de la construction.

Nous revenons des assises de l’ UMQUnion des municipalités du Québec et tout le monde en parle à quel point c’est inquiétant, ajoute-t-elle. On n’aura pas le choix. On ne peut pas dire qu’on prend tous les contrats. On va espérer que les choses se stabilisent à un moment donné. Dans les cas où on peut retarder, ça va être le cas.

Pour ce qui est de l’achat d'un nouveau camion à échelle pour le Service de sécurité incendie, la Ville de Val-d'Or a cependant dû aller de l’avant, même si l’équipement coûtera 600 000 $ de plus que prévu.

Le contrat a été octroyé au seul soumissionnaire pour 2,3 M$. Val-d’Or avait budgété 1,7 M$ pour cet achat, mais les prix de plusieurs composantes ont grimpé en flèche au cours des derniers mois.