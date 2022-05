Chute mortelle d’une falaise à l’Île-du-Prince-Édouard

L’enquête de la Gendarmerie royale du Canada ne fait que commencer. Les enquêteurs essaient de déterminer ce qui s’est passé.

Selon les policiers, le jeune homme, un résident de Charlottetown, était arrivé sur les lieux en autobus avec d’autres jeunes adultes. L’autobus s’est arrêté à Orby Head à un endroit où on peut admirer le paysage. Le jeune homme est tombé d’une falaise d’environ 15 mètres.

Sa chute a été signalée aux autorités vers 23 h 30. La GRCGendarmerie royale du Canada , les services ambulanciers et les pompiers de New Glasgow et de North Rustico sont intervenus.

La mort du jeune homme a été confirmée sur les lieux.

Les policiers recueillent les explications des témoins afin de déterminer combien de gens étaient à bord de l’autobus, pourquoi ce dernier s’était arrêté là et si la consommation d’alcool a joué un rôle dans les faits.