Le Phoenix mène la série 2 à 0 contre l’Armada 

Il s'agit d'une deuxième victoire consécutive pour la troupe de Stéphane Julien, qui mène maintenant la deuxième ronde des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) 2 à 0. L'équipe sherbrookoise pourrait ainsi éliminer l'Armada dès le prochain match.

L’ailier gauche Stéphane Jr Huard a récolté une aide ainsi que le premier but de la partie en première période, aidé de ses coéquipiers Ethan Gauthier et Israël Mianscum.

Maxime Blanchard a ensuite compté en deuxième période, suivi de Xavier Parent en troisième et d’Israël Mianscum, qui a marqué le dernier but du match et qui s’est mérité l’étoile de la partie.

Alexis Bourque a quant à lui marqué le seul but de l’Armada.

Le gardien du Phoenix de Sherbrooke Jakob Robillard a arrêté 18 lancés au filet pendant la soirée, et le gardien de l'Armada Nicholas Sheehan en a stoppé 28.

Le prochain match opposant les deux équipes doit avoir lieu jeudi à 19 h 30 au Centre d'excellence Sports Rousseau, à Boisbriand.