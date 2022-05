Alma génère un surplus de 4,5 M$ pour 2021

La Ville d’Alma, historiquement et stratégiquement, prépare ses budgets avec une judicieuse dose de conservatisme et en fait le suivi d’une façon saine et organisée. Cette façon de faire nous sert grandement dans la planification de nos grands projets et dans notre politique de paiement comptant. De plus, l’impact demeure positif sur le compte de taxes des contribuables et sur notre gestion de la dette , a commenté la mairesse Sylvie Beaumont.

En raison du taux d’inflation élevé et des difficultés d’approvisionnement, les surplus seront d’une part consacrés aux projets structurants, mais aussi, ils seront conservés en partie pour pallier d'éventuels dépassements de coûts.

Dans le budget, un excédent de 483 600 $ a été dégagé des taxes foncières et de services qui ont généré 46 M$. Le budget d’exploitation est de 70,5 M$.

Parmi les faits marquants de l’année 2021, la Ville a rappelé dans son communiqué le projet d’aménagement du parc Falaise, les jeux d’eau aux Plaines vertes, la conversion de l’éclairage au DEL et le prolongement de la rue de la Science. Environ 4 M$ ont été investis dans les travaux de voirie.

Un soutien pour Léandre Bouchard

La Ville s’est engagée financièrement auprès du cycliste Léandre Bouchard en lui octroyant une contribution de 15 000 $ pour les trois prochaines années, sous réserve que l’athlète en vélo de montagne poursuive ses participations aux compétitions internationales.

Le conseil a reçu cette demande avec beaucoup d’ouverture, considérant que Léandre est un jeune homme extrêmement déterminé et un exemple pour les jeunes , a mentionné la mairesse, précisant que ces subventions sont accompagnées d’un plan de visibilité mondial .

Dès la fin mai, Léandre Bouchard sera de retour en selle pour une Coupe du monde. L’athlète a subi une importante chute en avril. Il devait initialement reprendre la compétition en juin, mais comme sa convalescence avance rondement, le cycliste pourra enfourcher son vélo plus tôt.

« Je lui ai parlé tout à l'heure, c'est une primeur! » — Une citation de Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma

Tournoi provincial de hockey midget

En plus de recevoir les félicitations du conseil municipal, le Tournoi provincial de hockey midget d’Alma a reçu une subvention de 10 000 $. Le comité organisateur a tenu sa 49e édition la semaine dernière, une édition qui leur a valu les félicitations du conseil municipal représenté par François Carrier. Ce dernier a d’ailleurs joué au tournoi tout comme ses deux garçons.

Je sais de source sûre que le comité travaille déjà la 50e édition qui s’en vient dans huit mois , a lancé avec enthousiasme le conseiller François Carrier.

Travaux au centre-ville

Au coût de 4,6 M$, soit 1 M$ de plus que prévu initialement, des travaux se dérouleront pendant environ six semaines, au centre-ville d’Alma. La réfection partielle du boulevard des Cascades, la réfection complète des rues Scott et Bergeron et de l’avenue Gagnon sont prévues.

Un mois de mai sans tondeuse

La conseillère municipale Bianka Villeneuve a invité la population à participer au mois de mai sans tondeuse . La plupart des aménagements paysagers entretenus par Alma auront d’ailleurs congé de tonte durant ce mois.