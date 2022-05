Coût de l’essence : certains songent à modifier leurs habitudes de consommation

On n'a pas le choix que de limiter la vitesse. On roule à 90 au lieu de 110, on sort le moins possible , dit un homme qui s'apprêtait à faire le plein dans une station-service. Pour lui, il s'agit d'une stratégie pour absorber le coût de l'essence.

Des automobilistes ont dû changer leurs habitudes de consommation. D'autres songent à le faire.

Je prévois limiter mes déplacements, et même changer mes habitudes alimentaires , répond ce père monoparental pour qui 80 cents représentent une grande différence. Déjà que le coût du panier de l'épicerie avait des impacts négatifs sur sa famille, le prix de l'essence vient compliquer sa situation, confie t-il.

Certains disent n'avoir pas d'autres choix que s'adapter. Moi, je travaille au Cap-de-la-Madeleine. Je n'ai pas grand-chose à faire à part mettre le gaz. Ils se disent découragés par cette hausse et ne s'attendent pas à un changement de la situation. Ils acceptent de s'adapter.