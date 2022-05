Transformation du site de l’église Sainte-Marguerite en 147 logements

Le promoteur Sébastien Manseau réfléchissait à l'idée de rendre le prix des logements abordables, mais la Ville confirme que ce n' est pas prévu dans le projet.

Le conseiller du district de la Vérendry, Dany Carpentier exprime ses inquiétudes quant au manque de transparence du promoteur dans le dossier. Selon lui, la population n'avait pas suffisamment été consultée.

La ville avait publié un avis public dans le Nouvelliste et sur son site web. De plus, une pancarte avait été installée devant l’église. Des démarches insuffisantes, estime le conseiller qui dit avoir envoyé une lettre d'invitation à environ 1500 résidents du secteur. Malgré tout cet effort, certains citoyens n'ont pas été informés, soutient-il.

Ce que l'administration de la ville fait jusqu'à maintenant, c'est de suivre la loi, on suit ce qui est prescrit par la loi, dit Dany Carpentier pour qui les efforts d'informations de la Ville aux citoyens ne suffisent pas. Moi ça ne me suffit pas. La Ville doit s'assurer que les petits encadrés publiés dans un journal soient bonifiés par d'autres moyens de communication plus actuels et qui feront que les gens s'intéressent aux décisions de la ville , conclut M. Carpentier.

La Ville tiendra une nouvelle rencontre le 7 juin prochain pour rendre une décision définitive sur le projet.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger