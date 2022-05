Le jeu Fall Guys débarque sur la Nintendo Switch et sur Xbox le 21 juin

Bonne nouvelle pour les adeptes du populaire jeu Fall Guy: Ultimate Knockout : dès le 21 juin, le titre deviendra gratuit et sera disponible sur la Nintendo Switch ainsi que sur Xbox. La PlayStation 5 aura aussi droit à sa version optimisée.

Le développeur Mediatonic, qui fait maintenant partie de la famille Epic Games, a fait cette série d'annonces dans une vidéo lundi. Il a également promis plusieurs nouveautés, dont la possibilité de construire ses propres niveaux.

Le Battle Royale décalé, qui propose des joutes ludiques aux joueurs et joueuses de tout âge, était déjà disponible sur PlayStation 4 et sur ordinateur depuis sa sortie en 2020. Pour se le procurer, il fallait débourser environ 25 dollars.

Les fans qui possèdent le jeu ou qui comptent l’acheter avec qu’il ne devienne gratuit auront droit à quelques cadeaux, comme des costumes inédits, afin de les remercier de leur fidélité.

Phénomène social

Fall Guy: Ultimate Knockout a connu un succès monstre peu après sa sortie en pleine pandémie, séduisant les fans de jeux vidéo par son côté bon enfant et joyeux.

D’autres titres à succès ont récemment fait le choix de devenir gratuit, espérant accroître leur nombre de joueurs et joueuses et ainsi profiter d’une augmentation des ventes d’objets cosmétiques et autres produits à la pièce.

Mentionnons le jeu de tir PUBG: Battlegrounds en janvier et Rocket League en septembre 2020.