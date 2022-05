Échanger une contravention contre une formation

La Ville de Rimouski et la Sûreté du Québec (SQ) de la MRCMunicipalité régionale de comté ont annoncé, lundi, le lancement du programme Troque ton ticket.

L'initiative a vu le jour à Longueuil en 2016, et a été implantée dans plusieurs municipalités depuis.

Rimouski-Neigette est le tout premier territoire desservi par la Sûreté du Québec à mettre en place ce programme qui pourrait, éventuellement, être déployé dans toute la province.

Pour la Sûreté du Québec, c’est une première d’implanter ce programme-là de prévention et je suis bien fière de dire que c’est à Rimouski que ça se passe. C'est en quelque sorte un projet-pilote pour le reste du territoire , affirme la sergente coordonnatrice locale en relation avec la communauté pour la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, Julie Gagné.

Bien que peu de constats d'infraction soient distribués aux cyclistes ou aux piétons en raison du non-respect du Code de la sécurité routière dans la MRCMunicipalité régionale de comté , le programme permettra d'aider au travail des escouades policières sur le terrain, estime Mme Gagné.

« C’est vraiment un outil de prévention, une carte de plus qu’on a dans notre jeu. »

Le pouls que j’ai sur le terrain, c’est que mes collègues ne sont pas à l’aise d'intervenir dans de telles infractions parce que lorsqu’ils interviennent, les citoyens disent qu’ils n’étaient pas au courant, qu’ils ne savaient pas qu’ils commettraient une infraction. […] Donc, je pense que les citoyens manquent d’informations quant au code de sécurité routière et c’est ça le but du programme : les sensibiliser , mentionne-t-elle.

En vertu du programme, les contrevenants ne pourront troquer leur contravention qu'une seule fois.

Selon le maire de Rimouski, Guy Caron, cette initiative tombe à point.

« C’est un bon moment pour le faire, on sort de la pandémie, les gens vont vouloir bouger, on parle beaucoup de mobilité active et l’initiative est géniale. »