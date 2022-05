Pompiers de Sherbrooke à Saint-Denis-de-Brompton : la municipalité veut rassurer le public

Il assure que la municipalité aura ainsi accès à de meilleurs services. Présentement, quatre pompiers assurent la couverture du territoire du lundi au jeudi six heures par jour, et du vendredi au dimanche douze heures par jour. Dans le cadre de la nouvelle entente, les pompiers de Sherbrooke offriront un service 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Le maire assure également que le délai d’intervention sera plus rapide. Les pompiers de Saint-Denis-de-Brompton sont en effet volontaires, et doivent donc se déplacer à la caserne à partir de chez eux lorsqu’ils sont appelés à intervenir.

« Ces pompiers-là doivent partir de l’endroit où ils sont, s’en venir à la caserne, se vêtir et après ça embarquer dans le camion pour intervenir. » — Une citation de Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton

Pour des résidents, plusieurs questions restent cependant en suspens. Selon Michel Inkel, l’instigateur d’une pétition qui demande notamment la tenue de référendum dans ce dossier, le service des pompiers de Sherbrooke pourrait être plus rapide pour une partie de la municipalité, mais pas pour tout le monde.

Ça va être vrai pour une petite partie de la municipalité, mais pour le reste, on a des exemples qui sont arrivés récemment il y a quelques semaines. Il y a eu un incendie de cheminée. Le 911 a appelé notre caserne et Sherbrooke en même temps. Nous, on avait une garde de jour cette journée-là, on s’est rendu sur site, on a éteint le feu de cheminée, et les pompiers de Sherbrooke sont arrivés 11 minutes plus tard , martèle-t-il.

La Ville dit vouloir répondre à toutes les inquiétudes des citoyens. Elle a également créé une page web pour informer le public.

La rencontre citoyenne doit commencer à 19 h 30 à l’aréna de la municipalité.

