Moisson Estrie retrouve l’argent qui lui avait été dérobé 

La directrice générale de l'organisme, Geneviève Côté, confirme que Desjardins a assuré le retour de l'argent et mène une enquête sur cette fraude.

C’est la bonne nouvelle de cette malheureuse aventure-là. La semaine dernière, ça s’est rétabli du côté de Desjardins. C’est eux qui assument carrément le retour de l’argent, et c’est eux qui poursuivent aussi l’enquête en lien avec cette tentative frauduleuse là a-t-elle indiqué au micro de Vivement le retour.

Rappelons qu’un ou plusieurs individus avaient créé deux faux chèques pour dérober des fonds à l’entreprise. Le premier chèque, d’une valeur de 50 000 $, avait été refusé à la caisse, mais le ou les fraudeurs avaient réussi à encaisser le deuxième, d’une valeur de 15 000 $.

Geneviève Côté dit maintenant chercher à trouver des façons de mieux protéger Moisson Estrie dans le futur.

Elle remarque également que l'organisme n’est pas seul dans sa mésaventure, puisqu’elle a récemment reçu un courriel de Moisson Laurentides relatant une fraude similaire. Ça semblait ressembler à la même stratégie que les fraudeurs ont adoptée , remarque Mme Côté. Elle n’a toutefois pas plus de détails sur cet incident, puisqu’elle n’a pas encore réussi à parler de vive voix à ses homologues laurentiens.

Malgré tout, la directrice indique garder foi dans la bonté des gens.

« Ça fait 10 ans que je suis à la direction de Moisson, et c’est la première fois. J’ai été beaucoup plus "victime" de bonté, de générosité, donc j’ai le goût de croire qu’il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises personnes sur terre. »