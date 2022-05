Les municipalités décideront si l’alcool est permis dans leurs parcs en Saskatchewan

Cette nouvelle règle touche seulement les personnes qui ont atteint l’âge légal pour boire.

Le ministre responsable de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA), Jim Reiter, a affirmé par un communiqué que cela a pour but de donner plus d’autonomie aux municipalités et aux parcs.

« À travers ces modifications, les municipalités auront l’option de permettre la consommation d’alcool dans leurs parcs, tout en s’assurant que leurs habitants profitent de ces espaces d’une manière sûre et responsable. » — Une citation de Jim Reiter, ministre responsable de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA)

Des permis de consommation sont cependant requis pour les événements privés, comme les mariages.

D’autres villes canadiennes comme Edmonton et Calgary ont récemment élargi leurs critères pour permettre la consommation d’alcool dans leurs parcs.

Avec les informations d’Adam Hunter