Un gala au Centre culturel franco-manitobain pour clore le Festival théâtre jeunesse

Le collège Louis-Riel et l’Institut collégial Vincent Massey ont remporté le prix des meilleures productions pour le secondaire et le présecondaire.

En 12e année à l’Institut collégial Vincent Massey, Shiven Srivastava était responsable de la troupe de son école. Il a assumé les rôles d’écrivain, metteur en scène, monteur et comédien pour la pièce de théâtre Argent et or.

Gagner ce prix pour notre dernière année, c'était juste un moment merveilleux et magique, raconte Shiven Srivastava. Et le fait que nous n’avions pas d’adulte responsable, c’était un rappel que les jeunes peuvent tout faire. C’était un moment rempli de bonheur, certainement, mais aussi de fierté.

Le prix de la meilleure production englobe tous les aspects de la pièce, soit le jeu, l’écriture et les effets visuels et sonores, notamment.

Un Festival en format hybride pour s’adapter aux nouvelles réalités

Le Collège Louis-Riel et l’Institut collégial Vincent Massey ont remporté le prix de la meilleure production lors du Gala du Festival théâtre jeunesse. Photo : Gracieuseté du Théâtre Cercle Molière

Pour la première fois cette année, le FTJFestival théâtre jeunesse a été présenté de manière hybride.

Environ 450 élèves répartis dans 9 troupes de théâtres ont participé à l'événement. Habituellement, le Festival compte 800 élèves dans une vingtaine de troupes.

Le Collège Ivoiro-Canadien d’Intégration a pu assister aux ateliers et présenter leur spectacle à partir de Montréal.

Le Festival pour s’exprimer en français.

Selon la coordonnatrice du FTJFestival théâtre jeunesse et du prélèvement de fonds de Théatre Cercle Molière (TCM), Katina Gagné, le festival est une occasion pour les jeunes de s'exprimer en français à travers les arts et la créativité.

C’est aussi bon pour leur santé mentale , ajoute Mme Gagné.

De son côté, Shiven Srivastava, qui participe au Festival depuis la 8e année, apprécie le fait que les élèves puissent s’engager dans le fait français non seulement de manière pédagogique, mais aussi pour le plaisir.