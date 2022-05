Harmonium symphonique : une ambitieuse production

Les journalistes étaient invités à entrer dans les coulisses du spectacle pour rencontrer les artisans et découvrir quelques éléments du spectacle. Il était plutôt difficile de connaître avec précision comment se déploiera le spectacle sans que les artisans divulgâchent quoi que ce soit. Mais, quelques éléments ont tout de même permis d’alimenter notre imaginaire.

Un orchestre au service de la musique

Le concepteur et directeur artistique, Nicolas Lemieux de GSI Musique tient à spécifier que ce ne sera pas un concert d’orchestre comme on a l’habitude d’en voir. On n’a jamais vu ça dans un "show" d’orchestre symphonique. L’orchestre symphonique sert la musique, mais on est vraiment dans une histoire. On est vraiment dans un grand déploiement scénique, visuel, accompagné d’un orchestre.

D’ailleurs, l’orchestre ne sera pas au centre de la scène. Il sera en retrait, le choeur et les choristes seront à l’avant-scène, ce qui est déjà inhabituel. Des danseurs, des acrobates s’exécuteront sur la musique.

Les lapins de l'album Si on avait besoin d'une cinquième saison prendront vie sur la scène. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Un univers multimédia

Ce qui sans doute éveille le plus la curiosité, c’est lorsqu’on aborde le volet numérique du spectacle. La vidéo sera bien présente, en appui au spectacle pour créer des ambiances inspirées de l’univers d’Harmonium.

Isabelle Painchaud, productrice au contenu vidéo et Marcella Grimaux, metteuse en scène et directrice artistique vidéo révèlent que c’est très imagé comme musique Harmonium. C’est facile de se laisser emporter par les images.

En plus des animations 2D et 3D, la production a mandaté la firme montréalaise PixMob, reconnue mondialement pour créer des ambiances lumineuses dans la foule lors de spectacles. Mais, on ne sait pas quelle technologie sera utilisée pour le spectacle de Trois-Rivières. Est-ce qu’on utilisera des bracelets lumineux? Est-ce que des dispositifs lumineux seront intégrés aux sièges? Le mystère sera résolu le 24 mai.

Le ménestrel du premier album d'Harmonium prendra vie lors du spectacle. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Un spectacle en deux actes

Le concepteur révèle que tous les personnages qui sont à la base de l’univers d’Harmonium seront représentés. Le mythique ménestrel de la pochette du premier album du groupe prendra vie sous nos yeux pour la première fois de son histoire , nous dit Nicolas Lemieux.

Il explique que le spectacle de 140 minutes sera divisé en deux actes. Le premier dans la ville et le deuxième dans le pays imaginaire d’Harmonium.

Trois-Rivières sera le point de départ d’un spectacle d’envergure que le producteur souhaite voir sur d’autres scènes dans le monde. Dix représentations sont au programme à l’Amphithéâtre Cogeco.