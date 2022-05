Actions pour le climat : le coup de pouce de la C.-B. aux collectivités locales

Inclus dans le plan provincial CleanBC, qui vise notamment à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ce programme permettra de renforcer la collaboration, la planification et les mesures visant à réduire la pollution climatique et à protéger les collectivités locales , écrit le ministère de l'Environnement dans un communiqué.

Les fonds seront distribués chaque année aux gouvernements admissibles en fonction de leur population respective et d'un montant de base.

Pour être admissibles, les gouvernements locaux doivent adhérer à la Charte d’action climatique de la Colombie-Britannique, remplir certaines conditions relatives à leur politique environnementale et démontrer un financement ou des contributions pour les initiatives climatiques locales équivalant à 20 % de leur allocation provinciale.

Le programme permettra de renforcer la collaboration, la planification et les mesures visant à réduire la pollution climatique et à protéger les collectivités locales. Photo : Radio-Canada / Felipe Fittipaldi

Les gouvernements participants devront par ailleurs démontrer que les fonds ont été investis dans des projets qui appuient les objectifs du plan CleanBC, ou contenus dans la stratégie provinciale de préparation et d'adaptation aux changements climatiques.

Selon le communiqué de la province, ce programme a été élaboré en concertation avec l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UMCB), les 8 Nations signataires de Traité moderne et le Conseil consultatif sur les solutions climatiques.

Les collectivités locales ont été des chefs de file dans la lutte contre le changement climatique, et ce nouveau programme améliorera leurs actions pour réduire la pollution et bâtir des collectivités plus résilientes , a souligné George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique.

« Les administrations locales sont des partenaires clés de la province dans la réalisation des objectifs ambitieux de CleanBC. Ce financement aidera les gouvernements locaux à continuer à prendre des mesures audacieuses en matière de climat. » — Une citation de Lisa Helps, maire de Victoria.

Les effets du changement climatique sont de plus en plus évidents, car nous sommes confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes plus nombreux , a déclaré Linda Buchanan, la maire de North Vancouver.

Ces défis exigent que tous les niveaux de gouvernement redoublent d'efforts pour bâtir un avenir durable et à faible émission de carbone , a-t-elle poursuivi.