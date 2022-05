Inondations : des communautés isolées dans la région de Parkland au Manitoba

Nous sommes tous dans une situation difficile ici. À peu près tout le monde dans la région est affecté par [les inondations]. Toutes ces communautés souffrent , estime Fred Boucher, un résident de Mafeking, une communauté de moins de 100 habitants.

Les tempêtes de neige se sont succédé tout au long de l’hiver et ont laissé derrière elles une épaisse couche. Cette neige s'est mise à fondre dans les dernières semaines avec les fortes pluies qui sont tombées sur la province, créant ainsi un torrent d’eau.

L’eau en provenance des Porcupine Hills a créé son propre chemin, emportant tout sur son passage.

« La rivière descend [et] creuse ses propres canaux, entraînant les arbres et tout le reste. » — Une citation de Fred Boucher, résident de Mafeking

Les maisons des habitants de Mafeking ne sont pas menacées, mais personne ne peut entrer ou sortir de la communauté parce que les ponts au sud et au nord de la ville sont inaccessibles en raison de l’érosion des berges.

En ce moment, il n’est même pas possible de traverser à pied , explique Fred Boucher, qui a aussi travaillé pour le ministère manitobain de Transport et de l'Infrastructure. Selon lui, l’unique voie d’accès, la route 77, est fermée parce qu’elle est couverte d’eau à plusieurs endroits.

Nos médecins, nos dentistes, tout est à Swan River , témoigne M. Boucher. La municipalité, qui est le gros centre urbain du secteur, est habituellement à 40 minutes de route de Mafeking.

Le pont situé à la sortie nord du village est en voie d’être réparé, mais sa date de réouverture est pour l’instant inconnue. Même une fois réparé, l’emprunter obligera les habitants à conduire pendant neuf heures pour se rendre à Swan River.

D’après Fred Boucher, la seule épicerie de Mafeking risque de manquer de provisions vu que tous les habitants y achètent ce dont ils ont besoin et qu’aucun réapprovisionnement n’est possible.

Un isolement qui risque de durer

Un autre résident de Mafeking, Christopher Kematch, se rend régulièrement aux deux ponts pour garder ses concitoyens informés de l'avancée des réparations.

M. Kematch rapporte que les travaux sur le pont nord pourraient encore durer entre 14 et 20 jours avant qu’il ne soit rouvert. On espère que ce sera avant, mais c’est difficile à dire , dit-il.

Le résident de Mafeking s’inquiète aussi de la possibilité de perdre le courant. Ils nous disent qu’ils devront couper notre électricité parce que [au sud de Mafeking] il y a des poteaux électriques endommagés, presque au point de s’écrouler , témoigne-t-il.

Christopher Kematch trouve incroyable de voir toute cette eau, surtout après les sécheresses de l’année dernière. Je n’ai jamais rien vu de tel. Cette pluie a vraiment un effet tangible tout d’un coup , note-t-il.

Malgré tout, on garde contact entre nous et on garde une attitude positive, comme quoi on va s’en sortir , assure M. Kematch.

Des travailleurs en route depuis The Pas

Dans un courriel, le gouvernement du Manitoba a indiqué lundi après-midi que des travailleurs en provenance de The Pas sont en train d'arriver pour évaluer les dégâts et réparer le pont situé au nord.

Une fois que cela sera fait, la route 10 sera rouverte et Mafeking ne sera plus isolé. Le pont au sud sera réparé après , ajoute la province.

Par ailleurs, si une urgence médicale survenait en attendant de sortir la communauté de son isolement, un hélicoptère pourrait se poser dans le village et la province assure que celui-ci compte des paramédicaux et un chef de pompiers.