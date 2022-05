Un tableau de Maud Lewis vendu pour la somme record de 350 000 $

C'est la première fois qu'une toile de l'artiste dépasse un prix de vente de 100 000 $. Le précédent prix record pour une de ses œuvres avait été établi en novembre 2021, lorsque Train Station In Winter avait atteint 67 250 $.

Nous n'avions pas vraiment réalisé le trésor qu'elle représentait pour les Canadiens , a déclaré Irene Demas, ancienne propriétaire du tableau Black Truck. Cela va la faire connaître au monde entier. Tout le monde regardera les [tableaux de] Maud Lewis différemment après cette vente aux enchères.

Née en 1903, Mme Lewis a vécu dans la pauvreté tout en souffrant d'une arthrite rhumatoïde débilitante. Elle a peint des paysages, des animaux et des fleurs aux couleurs vives dans sa maison d'une pièce du village de Marshalltown, près de Digby, en Nouvelle-Écosse.

L’artiste a peint cette scène d'un camion noir descendant une route de campagne en 1967, trois ans seulement avant son décès. L'œuvre a été réalisée pour l'artiste John Kinnear, de London, qui a rencontré Mme Lewis alors qu'elle vendait ses tableaux le long de l'autoroute pour aussi peu que 2 $.

Il a échangé le tableau contre un déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Celui-ci appartenait à Mme Demas et à son mari Tony dans les années 1970. Le couple a décidé de mettre le tableau aux enchères le 14 mai.

Nous avons toujours chéri son tableau , a déclaré Mme Demas. Il nous a apporté du plaisir pendant toutes ces années. [Nous espérons] que la prochaine personne en tirera autant de joie que nous.

Deux lettres manuscrites de Mme Lewis à M. Kinnear ont également été mises aux enchères. Elles ont été vendues 70 000 dollars. On croit que cette correspondance soit la première entre les deux artistes à être mis sur le marché.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une collection de lettres de Mme Lewis à John Kinnear datées de 1966 à 1967. Photo : offerte par Miller & Miller Auctions Ltd.

Ethan Miller, directeur général et commissaire-priseur chez Miller & Miller Auctions à New Hamburg, en Ontario, a déclaré que les lettres et le tableau ont été adjugés à deux acheteurs différents.