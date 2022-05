La fin du port du masque accueillie avec soulagement dans les garderies

Ce changement a provoqué un vent de normalité dans la garderie Leurs premiers pas dans l'arrondissement de Jonquière. Lundi, les masques avaient disparu et les sourires fleurissaient sur les visages des éducatrices.

On vit la libération du masque comme une émancipation !, souligne la coordonnatrice Amélie Tremblay.

Une vraie libération, car ces professionnelles portaient le couvre-visage, même à l'extérieur du bâtiment lorsqu'elles étaient responsables des enfants.

« On est vraiment contentes de pouvoir enfin montrer nos vrais visages, car il y a plein d'enfants qui n'ont jamais vu le sourire de nos éducatrices. Ça fait un an qu'ils sont ici, mais ça fait deux ans que les éducatrices portent le masque. » — Une citation de Amélie Tremblay, coordonnatrice de la garderie Leurs premiers pas

L'éducatrice Mélanie Sheehy (à droite) s'occupe des plus jeunes enfants de la garderie. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Certains petits n'avaient toutefois pas remarqué le grand absent sur les visages.

Les enfants, ils ont bien vécu ça, eux autres sont bien contents de faire enfin des câlins, mais c'est comme normal un peu. C'est dans la continuité. Je dirais que ce sont plus les éducatrices qui vivent ce bonheur , mentionne Amélie Tremblay.

Un impact sur l’apprentissage

Le port du masque n'était pas sans conséquence sur l'apprentissage. Les éducatrices s'attendent à des progrès dans les interactions sociales au sein de la garderie. Déjà lundi matin, l’éducatrice Mélanie Sheehy a constaté une amélioration dans la communication.

Des éducatrices rapportent avoir déjà constaté les effets bénéfiques de la fin du port du masque. Les poupons notamment réagissaient davantage lorsqu'elles retiraient leur couvre-visage. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Ce matin, on l'a remarqué, on fait de beaux sourires, ils nous sourient tout de suite. Quand on dit non, ils savent. Nous, on est deux dans notre salle, puis ils savent laquelle parle , mentionne-t-elle.

En plus des émotions, les poupons pourront mieux assimiler les sons, souligne l’éducatrice. Le visage est un repère essentiel pour l'acquisition du langage.

La garderie Leurs premiers pas est située à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

On va avoir une énorme différence au niveau du langage. Ils vont pouvoir associer le son par rapport au mouvement de la bouche, puis je crois qu'ils vont se développer beaucoup mieux , estime-t-elle.

D'après un reportage de Flavie Villeneuve