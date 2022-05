Sturgeon Falls perd une icône touristique

Il s’agit d’une lourde perte pour la communauté, qui perd l’un de ses célèbres casse-croûtes. Larry’s et son concurrent situé en face sur la rue Main, Riv, sont hautement fréquentés durant l’été par les résidents et touristes depuis 1964.

Ça me brise le cœur. J’y mange depuis que je suis tout petit. Mes enfants et petits-enfants ont mangé ici. C’est étrange de voir qu’il a pris feu , raconte Trevor McLeod, un ancien résident. Sa famille et lui visitent Sturgeon Falls au moins deux fois par année depuis qu’il a quitté sa ville natale.

Cet incendie affecte autant les petits que les grands. Plusieurs personnes conservent de bons souvenirs de Larry’s.

Il y a des personnes qui perdent leur emploi à cause du feu et beaucoup de gens sont déçus. C’était un bon petit restaurant , souligne une résidente, Margo Gadoury.

Même les touristes connaissent Sturgeon Falls et ses célèbres casse-croûtes, comme le constate le chef des services d’incendies, Richard Maranda.

Le chef des services d'incendies de Sturgeon Falls, Richard Maranda. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

C’est une icône de la municipalité. Tu parles de Sturgeon Falls à n’importe qui de l’extérieur et ils vont dire ''ah oui les fameux casse-croûtes'' , dit-il.

Un feu d’entrepôt

Le feu ayant endommagé le casse-croûte s’est déclaré dans le fond de l’édifice, où se trouvait la plupart des provisions achetées pour le début de la saison. Heureusement, la structure est encore en un seul morceau.

Tout vient dans du papier et du carton. Il y a beaucoup de choses qui brûlent assez facilement. Aussitôt que le feu commence, ça ne prend pas de temps à augmenter, explique M. Maranda.

Les vapeurs de graisse auraient contribué à l'expansion rapide du feu. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Ça faisait déjà quelque temps que l’incendie s’est déclaré puisqu’à l'arrivée des pompiers, peu après 21 h, il y avait beaucoup de flammes à l’intérieur.

Une enquête est en cours pour déterminer la source de l’incendie. L'équipement de cuisson a déjà été écarté.

Aux dires de M. Maranda, Larry’s va rouvrir bientôt, mais il faudra d’abord évaluer l’ampleur et la valeur des dégâts. Il s’agit tout de même d’une bonne nouvelle, notamment pour Trevor McLeod.

Tu ne peux pas retenir un bon casse-croûte, affirme-t-il.

Avec les informations de Bienvenu Senga