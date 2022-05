L’Université McGill inaugure finalement son campus en Outaouais

L'Université McGill a enfin procédé à l'inauguration du campus en Outaouais de sa Faculté de médecine et des sciences de la santé, lundi.

Les étudiants de la première cohorte de ce nouveau programme de médecine avaient amorcé leurs études à distance en août 2020, et suivent leurs cours sur le campus depuis la session d'hiver 2021.

Après deux ans d'attente, nous nous réjouissons de pouvoir enfin célébrer officiellement l'inauguration du campus Outaouais , a déclaré Suzanne Fortier, la principale et vice-chancelière de l'Université McGill, par voie de communiqué.

L'établissement offre une formation médicale complète qui inclut un programme de doctorat en médecine de quatre ans, des programmes de résidence et l'année préparatoire en médecine.

En partenariat avec l'Université du Québec en Outaouais (UQO) et le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, les activités d'enseignement sont offertes en français au campus de Gatineau et permettent d'accueillir 150 futurs médecins annuellement.

[Ça] représente l'aboutissement d'une collaboration en place depuis des dizaines d'années. En offrant nos programmes ici même, nous formons en Outaouais une nouvelle génération de leaders en soins de santé , s'est réjoui le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, le Dr David Eidelman, aussi par voie de communiqué.

L’Université McGill est la mieux cotée au Canada pour son programme de doctorat en médecine. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Poisson

Afin d'améliorer les soins de santé à l'échelle de la région, trois axes seront privilégiés par l'Université McGill, soit l'enseignement, la recherche et les soins à la population.

Ce programme d'études relativement récent devrait également permettre de faciliter le recrutement de médecin en Outaouais au cours des prochaines années. Depuis l'été 2020, de 70 à 80 % des étudiants qui ont effectué leur résidence dans la région y ont par la suite établi leur pratique clinique.

Le campus Outaouais de l’Université McGill vient insuffler un renouveau et une vitalité alors que des médecins sont formés ici même dans la région. Cela augmentera la rétention des médecins de famille en Outaouais afin de mieux desservir la population , estime la présidente du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Josée Fillion.

Depuis la création de l'Unité de médecine familiale de Gatineau, en 1987, nous nous sommes toujours employés à former des médecins qui ont à cœur de servir la société et de soigner les gens d’ici , a ajouté le Dr Gilles Brousseau, le directeur du campus Outaouais de l'Université McGill.

Les étudiants pourraient éventuellement suivre leurs cours dans le futur hôpital promis à l'Outaouais par le gouvernement caquiste. Pour l'instant, les installations du programme sont aménagées au-dessus de l'urgence de l'Hôpital de Gatineau.

Il est à noter que l’Université McGill offre le programme de doctorat en médecine le mieux coté au Canada.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et d'Emmanuelle Poisson