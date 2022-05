Attaque du Vieux-Québec : 12 citoyens décorés pour leur bravoure

Les citoyens ont été décorés lors de la cérémonie annuelle de reconnaissance policière qui se tenait à l'École nationale de police du Québec.

Abdulhadi Al Ezzi, Andréanne Careau, Bradley Purcell, Benjamin Bréard, Chloé Déry-Drolet, Mathieu Cloutier, Josélito Corneli, Jean-Benoît Falardeau, Keven Lemay, Marie-France Rioux, Guillaume Ouellet et Laurence Rousseau ont tous porté assistance à des citoyens lors de l'attaque qui a fait deux morts et cinq blessés, le soir du 31 octobre 2021. La Dre Marie-France Rioux, par exemple, a tenté en vain de sauver sa voisine Suzanne Clermont, qui a été tuée ce soir-là.

L'altruisme, le sang-froid et le courage remarquable dont on fait preuve les hommes et les femmes témoins de ce sombre événement mérite d'être souligné , a déclaré Andrée Doré, conseillère en communication à l'École nationale de police du Québec, lors du discours de remise des honneurs.

Deux autres citoyens et deux policières de la Ville de Québec ont également été honorés pour leurs actes de bravoure, lors de la cérémonie.

Émotifs

C'est la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault qui leur a remis les honneurs en mains propres.

On sentait beaucoup d'émotivité chez eux, beaucoup d'humilité , a-t-elle commenté, quelques minutes après la fin de la cérémonie.

La ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran