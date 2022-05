Michel Courtemanche animera un gala au ComediHa! Fest-Québec

L’un des humoristes québécois ayant récolté le plus de succès à l’international, Michel Courtemanche travaillait principalement ces derniers temps dans le domaine des diffusions web et télévisuelles, se produisant notamment dans les Bye Bye et sur la plateforme d’écoute en continu Com@Tv.

À noter qu’il a fait des apparitions surprise en 2016 et en 2019 à ComediHa!, où il avait refait son fameux numéro du batteur. Cette année, en plus d’assurer le rôle d’animateur lors du premier des six galas du festival, le 12 août, il présentera quatre créations originales sur scène.

Le deuxième gala, qui aura lieu le lendemain, sera animé par une autre vedette québécoise de l'humour dont l'œuvre a franchi les frontières de la province, Anthony Kavanagh.

La chanteuse Marie-Mai, le comédien Michel Charette, l’humoriste Laurent Paquin et le tandem formé par l’actrice Anne-Élisabeth Bossé et l’humoriste Guillaume Pineault sont les autres têtes d’affiches qui piloteront les Galas ComediHa! cet été.

Tous ces numéros seront diffusés sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé à l'automne.

Quatre vedettes roastées

Entre le 22 et le 25 août, quatre personnalités de l’industrie de l’humour seront invitées à subir un roast, c’est-à-dire un hommage qui prend la forme d’insultes à la fois corsées et affectueuses, lors du volet des Grands Bien-cuits de ComediHa!.

La première victime sera Normand Brathwaite, lors d’une soirée qu’animera son ami Laurent Paquin. Suivront Michel Barrette, qui se fera roaster par sa covedette de Km/h ; Martin Matte, que maltraitera Fabien Cloutier, son frère dans Les beaux malaises ; et enfin Cathy Gauthier, qui recevra les foudres sarcastiques de Jean-François Mercier.

Spectacles d’humour au casino

Du 8 au 13 juin, ComediHa! organisera les soirées Cap vers le ComediHa! Fest au Casino de Montréal, où le public aura l’occasion de voir des humoristes de renom et de la relève présenter du matériel original en prévision du festival.

La programmation complète du ComediHa! Fest-Québec sera dévoilée à la mi-juin. La mise en vente des billets sera effective dès mardi matin sur Internet  (Nouvelle fenêtre) .