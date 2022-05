La saison de la construction démarre à Ottawa sur fond de grève

La Ville d’Ottawa a lancé, lundi, le début officiel de la saison de construction 2022. Mais celle-ci pourrait être perturbée par la pénurie de main-d'œuvre et la grève des charpentiers, des grutiers et des travailleurs de l’industrie.

Le président du Comité des transports, Tim Tierney, et la conseillère du quartier Barrhaven, Jan Harder, ont tenu à marquer l’événement dans le cadre du projet d’élargissement de la promenade Strandherd.

Ce projet d’environ 112 millions de dollars vise à augmenter les capacités pour composer avec les volumes de circulation actuels et futurs pendant les périodes de pointe et à faciliter la circulation des cyclistes et des piétons, dans ce secteur du quartier de Barrhaven. Il doit aussi fournir l’infrastructure souterraine nécessaire pour soutenir la croissance du secteur.

L’élargissement de la promenade Strandherd est un projet d’infrastructure important et complexe qui représente un investissement important à Barrhaven , déclare la conseillère Harder, dans un communiqué, lundi.

Elle précise que les travaux sont en avance sur le calendrier et que leur achèvement est prévu avant la date cible initiale de l’automne 2023.

Plus de 600 projets en cours, selon la Ville

En 2022, la Ville d’Ottawa prévoit investir environ 702 millions de dollars dans les infrastructures.

Quelque 88 millions de dollars seront consacrés à la réfection des routes, 45 millions de dollars iront pour les structures et les ponts, 47 millions de dollars dans les bâtiments et les parcs, 11,5 millions de dollars seront investis pour les trottoirs et les sentiers et enfin, 118 millions de dollars seront consacrés aux projets intégrés de réfection des routes et des conduites d’eau et d’égout, notamment.

Une carte des principaux travaux à Ottawa en 2022. Photo : Gracieuseté Ville d'Ottawa

De nombreux projets de construction, nouveaux ou en cours, sont réalisés à Ottawa cette année, notamment l’étape 2 du projet de train léger, la revitalisation du chemin de Montréal, la réfection des rues Albert, Queen et Slater et de l’avenue Bronson ou encore, la réfection du pont Chef-William-Commanda.

Plus de 600 projets sont en cours d’un bout à l’autre de la ville, y compris des projets de routes et de conduites d’égout et d’eau municipales, ainsi que des projets de bâtiments et de parcs , indique le conseiller et président du Comité des transports, Tim Tierney, dans le communiqué de la Ville.

Ces travaux risquent d’entraîner des perturbations à la circulation, souligne la Municipalité.

Mais ils pourraient connaître eux-mêmes des problèmes compte tenu de plusieurs conflits dans le secteur de la construction.

Outre la pénurie de main-d'œuvre qui touche le pays, quelque 15 000 charpentiers des secteurs industriel, commercial et institutionnel (ICI) ont annoncé leur choix d'aller en grève, il y a une semaine, à la suite de l'expiration de leur dernière convention collective.

Les milliers de grutiers de la province et environ 15 000 travailleurs de la construction résidentielle sont également en grève depuis début mai et les entreprises du domaine de la construction s'attendent déjà à ce que plusieurs chantiers prennent du retard.