Les raisons complexes de la pénurie de travailleurs de la construction

À Cochrane, à l'ouest de Calgary, les maisons en chantier poussent comme des champignons, surtout depuis la pandémie.

Martin Laflamme, directeur général de MMKBOV, travaille sur trois projets. Il voudrait en faire beaucoup plus, mais il lui faudrait le double d’employés et embaucher en ce moment, c'est mission impossible .

Cette pénurie de main-d'oeuvre nous empêche d'avoir de plus gros projets. On est obligé de se limiter à de petits projets, des quatre ou cinq unités. Même là, on a toujours du retard , dit-il.

Martin Laflamme doit refuser jusqu'à deux contrats par semaine. Il estime qu'il pourrait facilement doubler son chiffre d'affaires s'il n'avait pas de problèmes à recruter.

Pour finir les projets le plus vite possible, ses équipes travaillent jusqu'à 70 heures par semaine, week-ends inclus.

Dans ce contexte, les bons employés sont précieux. Les salaires sont parfois augmentés et les heures de travail sont adaptables. Quand on en a un, on s’arrange pour le garder , avoue Martin Laflamme.

Julien Lachenal, installateur de revêtements extérieurs, travaille avec l’entreprise MMKBOV depuis trois ans.

C’est avantageux pour les gens comme moi qui sont employés. Si je veux partir pour avoir un meilleur salaire ou si le travail ne me plaît plus, je trouverais facilement du travail. En deux heures, je peux avoir quatre entretiens , explique-t-il.

Payé 25 $ de l’heure en travaillant 44 heures par semaine, Julien Lachenal est d’ailleurs en discussion pour une augmentation.

Sur les réseaux sociaux, Julien Lachenal voit beaucoup de personnes chercher des travailleurs dans la construction. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Deux fois plus de postes vacants

Selon Statistique Canada, il y avait près de 70 000 postes vacants dans la construction au pays à la fin de l'année dernière, soit une hausse de 75 % en seulement un an.

L'Alberta, province particulièrement touchée, avait deux fois plus de postes vacants à la fin de 2021 qu'à la même période en 2020.

Kevin Moore est à la tête de Blue Collar Temps, une agence qui place des travailleurs pour des contrats à court et moyen terme. Il est désarmé face à la situation.

Nous sommes frustrés. Pourtant, nous les payons plus que jamais. On dirait qu’ils ne veulent plus travailler. Certains sont partis dans leur province natale pendant la pandémie et ne sont jamais revenus .

Il estime que 10 % de sa main-d’oeuvre vient sur un chantier pour travailler et disparaît aussitôt, sans honorer la fin du contrat.

À Cochrane, à l'Ouest de Calgary, les chantiers sont nombreux. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

L'association Building Trades of Alberta, qui représente 18 syndicats des métiers de la construction, constate que moins de travailleurs viennent dans la province depuis un an, surtout chez les monteurs de charpentes métalliques et les soudeurs.

Nos membres partent pour des projets qui paient mieux en Ontario ou en Colombie-Britannique , explique son directeur général, Terry Parker, qui se bat depuis trois ans avec les entrepreneurs de l’Alberta qui veulent baisser les salaires de 10 % dans la province afin d’être plus compétitifs.

Les raisons du problème

Selon Mary Van Buren, présidente de l'Association canadienne de la construction, cette pénurie s'explique par une population vieillissante, de nombreux départs à la retraite et un faible intérêt pour les carrières dans la construction .

Étienne Poulin, dirigeant de DSG Contracting, a le même sentiment. La nouvelle génération est moins manuelle. Les jeunes ne veulent plus travailler dehors en plein hiver en ayant mal au dos alors qu’ils peuvent faire le même salaire en restant dans un bureau .

Une autre raison de la pénurie actuelle est liée à la pandémie. Nous n’avons pas eu d’immigration pendant deux ans alors que c’est une forte source de main-d’oeuvre pour le secteur , explique Mary Van Buren.

L'industrie espère rattraper son retard en attirant les immigrants qualifiés, les jeunes, les femmes et les Autochtones. Elle espère aussi un geste rapide des gouvernements.