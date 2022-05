Le jeu Stardew Valley s’est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires

La popularité du jeu, où les joueurs et joueuses doivent gérer la ferme de leur grand-père, a bondi depuis deux ans. Si Stardew Valley a mis quatre ans à vendre ses 10 premiers millions d’exemplaires, depuis septembre 2021, le développeur a enregistré 5 millions d’unités vendues. En 2022, le jeu a été acheté au total 20 millions de fois, dont 13 millions pour PC.

C’est tout un exploit pour un jeu conçu par une seule personne, soit Eric Barone. Celui-ci a commencé à travailler sur Stardew Valley dans le contexte de l’après crise financière de 2008, où les emplois se faisaient rares. Il a profité de son temps libre à la fin de ses études en informatique à l’Université de Washington Tacoma pour apprendre la programmation et le design de jeu, entre autres.

Ça lui a pris quatre ans avant de publier la première version de Stardew Valley en février 2016 sur PC, en empruntant le pseudonyme ConcernedApe, qu’il utilise toujours à ce jour.

En quelques mois, le jeu [a été déployé sur] Mac et Linux, il est sorti sur Xbox One et Playstation 4 en décembre 2016, Nintendo Switch fin 2017, et iOS en octobre 2018 , peut-on lire sur le site du jeu.

Ce n’est qu’en 2019 qu’Eric Barone s’est entouré d’une petite équipe, qui l’épaule dans les mises à jour et l’ajout de nouvelles fonctions.

Celle-ci lui permet aussi de se concentrer sur sa nouvelle production, Haunted Chocolatier, un jeu de rôle (RPG) et d’action dont le design pixelisé rappelle les jeux de la console Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Le jeu a été annoncé en octobre 2021, mais on ne connaît pas encore la date de sortie prévue.