COVID-19 : baisse des hospitalisations à Ottawa, en Outaouais et dans l’est ontarien

En Outaouais, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte 65 hospitalisations, lundi. Un seul patient se trouve aux soins intensifs.

Lors de son dernier bilan, vendredi, l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec en comptait 76.

Le nombre de décès liés à la pandémie demeure inchangé depuis le 5 mai dans la région avec 310 victimes du coronavirus, jusqu’ici.

Dans les trois derniers jours, 53 cas supplémentaires ont été rapportés, alors que 374 infections sont considérées comme actives sur le territoire. Ces données ne tiennent toutefois pas compte de la difficulté d’accès aux tests de dépistage de la COVID-19 depuis plusieurs mois.

À l’échelle provinciale, Québec rapporte, lundi, cinq nouveaux décès et 11 hospitalisations de moins.

Un mort de plus à Ottawa

Du côté de la capitale fédérale, le nombre d’hospitalisations est lui aussi en baisse. Alors que vendredi, on comptait 21 hospitalisations dont un patient placé aux soins intensifs, Santé publique Ottawa (SPO) dénombre 17 placements dans un établissement de santé en raison d’une infection active à la COVID-19, lundi, et aucune admission aux soins intensifs.

En revanche, la pandémie a fait une nouvelle victime à Ottawa, portant le bilan des décès liés au coronavirus à 794 morts.

Quelque 33 éclosions sont en cours sur le territoire.

SPOSanté publique Ottawa recense 119 cas supplémentaires dans les trois derniers jours et 815 cas actifs. Ces chiffres doivent toutefois être relativisés compte tenu du manque d’accès aux tests de dépistage.

Baisse aussi dans l'est ontarien

La baisse des hospitalisations concerne aussi l'est ontarien. Dans son plus récent bilan, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 10 hospitalisations, dont deux aux soins intensifs, lundi. Vendredi, on en dénombrait 15.

Il y a actuellement neuf éclosions sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

Le bilan des décès reste le même avec 226 morts depuis février 2020. Un nombre qui n'a pas changé depuis le 22 avril.

Par ailleurs, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario a annoncé, lundi, avoir converti une ambulance en MobiVax – une clinique mobile de vaccination contre la COVID-19 qui va là où sont les personnes admissibles, où qu’elles se trouvent dans Stormont, Dundas et Glengarry, Prescott-Russell et Cornwall.

Les personnes admissibles de 5 ans et plus sont invitées à se présenter à n’importe quelle clinique mobile. Elles seront servies sur la base du premier arrivé, premier servi jusqu’à épuisement des stocks de vaccin.