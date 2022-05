Le départ des baby-boomers à la retraite pourrait créer une pénurie de main-d’œuvre

Les baby-boomers de l'Alberta qui prennent leur retraite pourraient créer un grand vide sur le marché du travail et entraîner une pénurie de main-d'œuvre dans la province. Mais selon des experts, il n’est pas trop tard pour le gouvernement et les employeurs d’agir pour les retenir et se préparer à leur départ éventuel.

Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada, affirme que les plus jeunes baby-boomers constituent un groupe de travailleurs qu'il est important pour les employeurs de conserver.

Ils ont tendance à avoir beaucoup d'expérience et occupent souvent des postes supérieurs.

Puisqu’ils représentent un nombre important de travailleurs, s'ils prennent tous leur retraite au cours des prochaines années, cela laisserait un vide énorme dans la population active, dit-il.

Les baby-boomers sont nés entre 1946 et 1965. Les plus âgés sont septuagénaires et les plus jeunes s’approchent de la soixantaine.

Les données du recensement montrent que le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest sont les seuls endroits au Canada où la population est plus jeune qu'en Alberta.

Selon Pedro Antunes, il s’agit d’un avantage, car cela donne plus de temps pour élaborer des politiques pour encourager les gens à travailler plus longtemps.

Il précise que les employeurs et le gouvernement doivent trouver des moyens d'encourager les gens à travailler plus longtemps, sans pour autant les punir.

Il faut cependant agir rapidement.

On ne peut retarder la retraite qu'un certain temps , lance-t-il. Cette cohorte [de baby-boomers] est une cohorte massive qui va continuer à vieillir.

Les aînés travaillent plus longtemps

Larry King, 65 ans, a pris sa retraite en 2020.

Récemment, l’envie de travailler le démangeait. Il a donc commencé à travailler comme serveur au conservatoire Muttart, dans la vallée de la rivière d'Edmonton.

« J'avais besoin de faire quelque chose. Je suppose que j'avais besoin de sentir que j'avais un but. » — Une citation de Larry King, 65 ans

Selon Susan McDaniel, professeure auxiliaire de sociologie à l'Université de Victoria, dont l'expertise porte sur le vieillissement de la population canadienne, beaucoup de gens comme Larry King continuent de travailler plus longtemps par besoin, désir de contribuer ou simplement puisqu’ils sont plus en forme que les aînés l’étaient à l’époque.

« La notion des années 50 selon laquelle vous travaillez toute votre vie, et à 65 ans vous recevez la montre en or et vous vous asseyez sur vos fesses au soleil, ce n'est plus le cas aujourd'hui. » — Une citation de Susan McDaniel, professeure auxiliaire de sociologie à l'Université de Victoria

Donna Wilson, professeure de sciences infirmières à l'Université de l'Alberta ajoute que certaines personnes s'approchant de 65 ans, l'âge traditionnel de la retraite, travaillent plus longtemps par nécessité, en raison des répercussions financières de la pandémie de COVID-19.

L'évolution démographique de l'Alberta

Le nombre d'Albertains âgés de 55 ans et plus a augmenté de façon disproportionnée par rapport aux autres tranches d'âge au cours du dernier quart de siècle, selon les données du recensement.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

En 1996, les Albertains âgés de 65 ans ou plus représentaient 9,8 % de la population. Ce groupe démographique représente maintenant près de 14,8 %, selon les données du dernier recensement.

Pour sa part, le segment des personnes âgées de 55 à 64 ans est passé de 7,53 % de la population totale en 1996 à 12,65 % en 2021.

La proportion d'Albertains de moins de 15 ans a diminué de près de 4 % au cours de cette période.

En avril, environ un Albertain sur quatre âgé de 65 à 69 ans avait un emploi, selon les données sur la main-d'œuvre de Statistique Canada. Avant la pandémie le taux était d'un sur trois.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le gouvernement de l'Alberta est conscient de l'impact potentiel du départ à la retraite des baby-boomers sur la main-d'œuvre : son dernier plan financier indique que la province devra compter davantage sur la migration interprovinciale et internationale pour répondre aux besoins du marché du travail .

Avec les informations de Nicholas Frew