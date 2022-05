Le prince Charles et la duchesse Camilla à Terre-Neuve aujourd’hui

Le prince Charles et la duchesse Camilla arrivent mardi à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, où ils entameront une tournée canadienne de trois jours.

Le prince Charles et la duchesse Camilla se rendront à l’édifice de la Confédération, où ils rencontreront des élèves francophones de l’École des Grands-Vents. Ils visiteront par la suite la résidence de la lieutenante-gouverneure et se rendront dans le village de Quidi Vidi pour rencontrer des artisans et déguster une bière de la micro-brasserie du village.

Certaines personnes, dont un ancien fonctionnaire provincial qui a aidé à organiser plusieurs tournées royales précédentes John Perlin, attendent l'arrivée du prince Charles et de la duchesse Camilla avec impatience.

Le prince et la duchesse ont visité Terre-Neuve-et-Labrador en 2009. Photo : Getty Images / Chris Jackson

Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui s’y intéressent , soutient-il. Il précise toutefois je ne pense pas qu’il y aura autant de monde qu’en 1983, quand j’ai organisé la tournée de Charles et de Diana.

D’autres résidents de la région, comme Madalynn Porter, une élève en 12e année à l’école Holy Spirit, ne s’intéressent pas à la tournée. Elle ne pourra pas assister aux événements parce que la visite ne dure que quatre heures au total. Elle sera à l’école.

« Ils sont des vedettes. Ça, c’est intéressant, c’est cool, mais je n’ai pas une connexion avec ces personnes. » — Une citation de Madalynn Porter, élève en 12e année

Sa camarade de classe, Rachael Moores, ajoute qu’ il y a si peu de liens entre le Canada et la famille royale en Angleterre .

Je pense que la monarchie, ce n’est pas très important maintenant. Pour moi, ça montre la division entre les riches et les pauvres , croit l'adolescente.

Plusieurs représentants autochtones sont invités à une cérémonie à la résidence de la lieutenante-gouverneure, où le couple royal participera à un moment de réflexion et à une prière pour les enfants morts dans les anciens pensionnats pour Autochtones.

Nous sommes très heureux que cette visite voie le jour , affirme le président du NunatuKavut, Todd Russell, qui représente les Inuit du sud du Labrador. C’est une occasion de souligner notre relation [avec la Couronne]. Je ne vous dirais pas que cette tournée a pour but de faire avancer la réconciliation, mais ça fait partie de ce qui va se passer.

Après leur tournée à Terre-Neuve, le prince Charles et la duchesse Camilla prendront l’avion vers Ottawa. Ils vont aussi séjourner dans les Territoires du Nord-Ouest avant de retourner en Angleterre.

Une visite symbolique

Ce voyage, il est principalement pour souligner le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, on sait qu’elle a accédé au trône en 1952 [il y a 70 ans] , explique Estelle Bouthillier, spécialiste de la monarchie britannique.

C’est toutefois le prince Charles, fils de Sa Majesté, qui fera le voyage. Estelle Bouthillier explique que cette décision a été prise en raison de la santé fragile de la monarque, mais également parce qu’il est temps de commencer à déléguer aux générations suivantes de reprendre le flambeau et continuer ces visites .

La reine Élisabeth II en visite au Canada en 1992 (archives). Photo : AFP/Getty Images / Dave Chan

Estelle Bouthillier est d’avis que le prince Charles saura se faire aimer, lorsqu’il reprendra le flambeau de sa mère. Sa cote d’amour [...] remonte doucement. Il est apprécié et lorsqu’il sera roi on va comprendre toutes les actions qu’il a posées lorsqu’il était prince de Galle , selon elle.

La reine a toutefois indiqué qu’elle avait l’intention de garder le trône jusqu’à sa mort. Et fait intéressant : si la reine Elisabeth II reste en poste pendant encore deux ans, elle va battre le record de la monarque qui a régné le plus longtemps. Ce titre appartient à Louis XIV depuis 1715.

Avec des informations de Michèle Brideau et de CBC