François Legault sera de passage dans la région cette semaine

La ministre responsable de la région et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a confirmé l’information à Radio-Canada, lundi matin, en marge d’une manifestation de la Coalition Union 138 près de son bureau de circonscription sur le boulevard Barrette. Cet regroupement réclame la construction d’un pont sur la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine.

Mme Laforest est toutefois demeurée évasive quant à l’identité de ce futur candidat, mais assure qu’il s’agit d’un choix prometteur pour le parti.

Je crois vraiment que ce serait un excellent député de Jonquière, c’est quelqu’un de très bien, de très connu dans la population et c’est quelqu’un d’impliqué également. On a un excellent candidat et je crois qu’il y aura une belle course aux élections , a indiqué Andrée Laforest.

Au cours des dernières semaines, le nom de Yannick Gagnon, directeur général du Patro de Jonquière, a été évoqué comme possible candidat pour la CAQ. Ce dernier se disait alors en réflexion.

Aux dernières nouvelles, le directeur général du Patro de Jonquière, Yannick Gagnon, était en réflexion quant à son avenir politique. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cette circonscription est détenue par le député péquiste Sylvain Gaudreault depuis 2007. Ce dernier a cependant annoncé au début du mois de mars qu’il ne sollicitera pas un nouveau mandat lors des élections provinciales prévues à l’automne.

Andrée Laforest a déjà confirmé qu’elle sera de nouveau en lice lors du prochain scrutin, tout comme les autres députés de la CAQ dans la région, soit François Tremblay (Dubuc), Éric Girard (Lac-Saint-Jean) et Nancy Guillemette (Roberval).

Avec des informations de Catherine Gignac