Deux films autochtones se démarquent aux Sommets du cinéma d’animation

Les courts métrages d’animation Angakusajaujuq : The Shaman's Apprentice, de Zacharias Kunuk, et Meneath : The Hidden Island of Ethics, de Terril Calder – deux cinéastes canadiens d’origine autochtone – ont remporté deux des cinq prix principaux remis aux 20 es Sommets du cinéma d’animation, dont la cérémonie de clôture s’est déroulée dimanche à la Cinémathèque québécoise, à Montréal.

Ces deux films d’une vingtaine de minutes ont été primés par le jury de la Compétition canadienne, qui était composé des artistes Olivier Morin, Jean-Charles Mbotti Malolo, Shira Avni, Pixie Cram et Marya Zarif.

Angakusajaujuq: The Shaman's Apprentice, réalisé par le cinéaste inuk Zacharias Kunuk (lauréat de la Caméra d’or au Festival de Cannes en 2001 pour son long métrage Atanarjuat), a remporté le grand Prix Guy-L. Côté pour le meilleur film d'animation.

Ce récit inspiré par le rôle traditionnel du chaman dans la mythologie innue, dans lequel une grand-mère et sa petite-fille voyagent sous terre pour sauver un chasseur malade, a été distingué pour sa grande richesse visuelle, culturelle, et émotive; pour son animation, sa cinématographie, son design, ses éclairages et sa mise en scène d’une fluidité et beauté époustouflante , a écrit le jury par voie de communiqué.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Présenté en première mondiale l’an dernier au Festival du film d'animation d'Annecy, en France, Angakusajaujuq : The Shaman's Apprentice a récolté de nombreux honneurs nationaux et internationaux, dont celui du meilleur court métrage canadien au Festival du film de Toronto (TIFF).

Meneath : The Hidden Island of Ethics, de la réalisatrice métisse née en Ontario Terril Calder, à quant à lui décroché le Prix spécial du jury – École NAD-UQAC. Cette production de l’ONF explore les contradictions entre les sept péchés capitaux et les sept enseignements sacrés anichinabés.

Le jury a notamment été impressionné par la prise de risque graphique, l’esthétique audacieuse ainsi que la complexité de techniques, de médias et de matières de ce film réalisé en animation image par image (stop motion).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Prix du meilleur personnage revient à la sculptrice aveugle et iconoclaste Louisiane Gervais, protagoniste du film Pas de titre, d’Alexandra Myotte, qui crée des sculptures étrangement sensuelles qui nous parlent autant d’écologie, de diversité sexuelle, du marché de l’art que d’une étouffante vie rurale , mentionne le jury.

Vert, le tout premier vidéoclip du groupe de folk rock québécois Harmonium, a lui été récompensé pour son lyrisme audacieux et son équilibre parfait entre abstraction et figuration .

Produit par GSI Musique et conçu par Marcella Grimaux, Gabriel Poirier-Galarneau et Vince Hurtu, le vidéoclip d’animation a été réalisé en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal, 46 ans après la sortie de la chanson.