Le futur design de l’îlot 2 de la Cité parlementaire enfin révélé

L'équipe formée de Zeidler Architecture Inc.et de David Chipperfield Architects, a su présenter le concept qui tenait le mieux compte du caractère complexe et historique du secteur aux yeux des membres du jury indépendant sélectionnés par l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC). Ces deux firmes sont respectivement basées à Toronto et à Londres, en Angleterre.

Leur proposition comprend une place du Peuple, un espace ouvert pour favoriser le dialogue, qui sera dédié aux peuples autochtones. Elle s'appuie sur la force de l'ancien et du nouveau, en tentant d'associer durabilité, valeurs autochtones et patrimoine.

Les concours contribuent à générer de nouvelles idées, à stimuler l’innovation et à susciter l’intérêt public. Je félicite l'équipe Zeidler/Chipperfield pour sa première place au concours , a déclaré Anthony Housefather, le secrétaire parlementaire de la ministre Tassi et membre du jury, par voie de communiqué.

Six équipes d'architectes faisaient partie de la courte liste de finalistes d'un concours visant le réaménagement du bloc 2 de la Cité parlementaire (archives). Photo : Gracieuseté/Services publics et Approvisionnement Canada

L'îlot 2 est le bloc urbain situé directement au sud de la colline du Parlement, au centre-ville d'Ottawa. Il fait face à l'édifice du Centre et à la tour de la Paix au nord en plus de constituer le seuil entre les terres appartenant à la Ville et celles appartenant à l'État. L'îlot est délimité par les rues Metcalfe, Wellington, O'Connor et Sparks.

La statue de Terry Fox qui se trouve dans la zone touchée sera déplacée à un autre endroit qui reste à déterminer avant le début des travaux de rénovation prévus d'ici 18 à 24 mois. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) doit d'abord négocier les modalités du contrat qui sera offert à l'équipe Zeidler/Chipperfield.

« Le réaménagement de l'îlot 2 va permettre de transformer cet ensemble d'édifices vieillissants en des locaux modernes, inclusifs, durables, sécuritaires et accessibles pour le Parlement du Canada. » — Une citation de Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada

Les bureaux pour le Sénat et la Chambre des communes seront entre autres situés dans l'un des nouveaux édifices, une fois rénovés, de même que les locaux parlementaires de la Bibliothèque du Parlement.

Rappelons que six équipes avaient été retenues pour l'étape finale du concours. Le duo formé de NEUF Architects, d'Ottawa, en collaboration avec Renzo Piano Building Workshop, de Paris en France, a pris le second rang. La conception de la firme ottavienne Watson MacEwen Teramura Architects, en partenariat avec Behnisch Architekten de Boston, complète le podium.