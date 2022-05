À quoi ressemblera la nouvelle carte électorale fédérale en Saskatchewan?

Cette carte électorale, qui maintiendrait à 14 le nombre de circonscriptions fédérales, fera l'objet d'audiences publiques plus tard cet été.

Le processus de redécoupage des circonscriptions électorales se déroule tous les 10 ans. La Constitution canadienne exige que les circonscriptions soient revues après les recensements ayant lieu au début de chaque décennie.

Le professeur de l’Université de la Saskatchewan Ken Coates estime que la Commission a fait un bon travail en revoyant les frontières électorales, et que le résultat est non partisan. Ken Coates estime que la nouvelle carte représente bien les mouvements démographiques et que les circonscriptions rassemblent des populations qui partagent des intérêts communs.

C'est le cas, dit-il, des changements proposés dans la ville de Saskatoon.

Une nouvelle circonscription au centre de Saskatoon

Saskatoon compte en ce moment trois circonscriptions au fédéral. Il y en aurait quatre sous la nouvelle carte, qui ajoute un comté nommé Saskatoon-Centre.

Dans le nord de la ville, les municipalités de Warman, Martensville et Humboldt se joindraient à une partie de Saskatoon pour former Saskatoon-Wanuskewin.

Ken Coates explique que cette circonscription prend une partie du nord de Saskatoon qui n'est pas densément peuplée et la jumelle avec des communautés en pleine croissance en raison de l’étalement urbain.

Augmentation de la population dans Regina-Lewvan

Des modifications sont aussi proposées à Regina, où les frontières des trois circonscriptions actuelles sont modifiées pour refléter les mouvements et la croissance de la population.

Selon la présidente de la Commission, la juge Georgina Jackson, si la circonscription électorale Regina-Lewvan conservait ses frontières, sa population augmenterait de 21,7 % depuis le dernier recensement.

Sans cette modification, la circonscription représenterait près de 100 000 personnes, soit 30 000 personnes de plus que Souris-Moose Mountain, une autre circonscription électorale en Saskatchewan.

C'est le type de réflexion qui se produit dans le cadre du processus de délimitation des circonscriptions électorales , a-t-elle expliqué à CBC/Radio-Canada.

Représentation autochtone et nord de la Saskatchewan

Les changements proposés pour la circonscription de Desnethé-Missinippi-Rivière Churchill méritent également une attention particulière, selon Ken Coates.

La Commission propose de supprimer une partie des zones agricoles non autochtones actuellement rattachées à la circonscription.

Cela signifie qu'à l'avenir, il est plus probable que le représentant choisi par les résidents de la région reflète un choix collectif des Autochtones.

Je pense qu'il y aura une plus grande participation des Autochtones (qui résident) à la campagne parce que la circonscription sera perçue comme une circonscription autochtone, métisse et dénée plutôt que comme une circonscription beaucoup plus complexe , a déclaré M. Coates.

Audiences publiques en juin et juillet

La juge Georgina Jackson a déclaré que cet exercice de révision de la carte électorale est un élément important du processus démocratique.

On parle ici de représentation efficace, de bonne représentation, d'un bon gouvernement et d'une analyse tous les 10 ans pour s'assurer que nous avons le meilleur système possible , a-t-elle déclaré.

Au cours des mois de juin et de juillet, les Saskatchewanais pourront participer à l'une des 15 audiences publiques qui se dérouleront partout en province, y compris une journée de rencontres virtuelles.

Audiences publiques prévues Hôtel Sheraton, Saskatoon, 20 et 21 juin

Hôtel Best Western Premier, Prince Albert, 22 juin

Centre de l'amitié Kikinahk, La Ronge, 24 juin

Centre communautaire Flying Dust, Meadow Lake, 27 juin

Centre Don Ross, North Battleford, 28 juin

Légion royale canadienne, Kindersley, 29 juin

Hôtel Coast, Swift Current, 30 juin

Holliday Inn and Suites, Regina, 5 et 6 juillet

Centre de gouvernance, Fort Qu'Appelle, 7 juillet

Hôtel Heritage Inn, Moose Jaw, 8 juillet

Centre culturel ukrainien, Yorkton, 11 juillet

Légion royale canadienne, Weyburn, 12 juillet

Audiences virtuelles, 14 juillet

La nouvelle carte sera utilisée lors de la première élection fédérale qui aura lieu au moins sept mois après l'adoption des cartes définitives. Élections Canada a déclaré qu'il ne s'attend pas à ce que la nouvelle carte entre en vigueur avant au moins le 1er avril 2024.

