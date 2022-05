65 M$ pour agrandir les installations de biométhanisation à Varennes

Les ministres de l’Environnement du Canada et du Québec, Steven Guilbeault et Benoit Charette, ont annoncé lundi matin un financement conjoint de 65 millions de dollars pour agrandir les installations de biométhanisation appartenant à la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SEMECS), situées à Varennes, en Montérégie.

Le gouvernement fédéral contribue jusqu’à 25 200 000 $ pour l’agrandissement de l’usine de traitement. Le gouvernement provincial verse quant à lui 39 978 887 $, dont presque l’entièreté, 36 992 768 $, ira à l’agrandissement de l’usine de traitement. Les 2 986 119 $ restants iront à l’achat de bacs de collecte de matières organiques.

Grâce à ce projet, les municipalités environnantes pourront réduire une plus grande quantité de matières organiques de façon plus efficace et plus saine, s’est réjoui Steven Guilbeault. Cela favorise tant l’économie verte que le développement durable.

La biométhanisation est un procédé de traitement biologique des matières organiques résiduelles par fermentation en l'absence d’oxygène. Comme ce procédé produit un biogaz qui contient du méthane, ce dernier peut être utilisé comme source d’énergie , peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec. C’est donc une façon alternative de traiter les matières organiques – comme les matières résiduelles de l’industrie alimentaire, mais aussi le fumier, les boues de fosses septiques et les eaux usées –, plutôt que de les envoyer dans les sites d’enfouissement, une source importante des émissions de gaz à effet de serre , a expliqué le ministre Benoit Charette. Cette méthode est différente du compostage par le fait que cette dernière se fait en présence d’oxygène.

La biométhanisation ressemble au compostage, mais fonctionne sans oxygène. Photo : Radio-Canada

Les travaux, qui ont commencé à l’été 2020 et dont les coûts devraient monter à 100 millions de dollars, permettront d’augmenter la capacité de traitement par biométhanisation des installations existantes de la SEMECS , est-il écrit dans le communiqué.

La SEMECSSociété d’économie mixte de l’est de la couronne sud a conclu une entente de 20 ans, renouvelable une fois, pour traiter les matières organiques résiduelles provenant des municipalités, des industries, des commerces et institutions (ICI) de l’agglomération de Longueuil. Celle-ci comprend la Ville de Longueuil et les municipalités de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert.

Je tiens à remercier le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec , a d’ailleurs lancé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, aussi présente lors de l’annonce.

Des ICIindustries, commerces et institutions des MRC constituantes de la SEMECSSociété d’économie mixte de l’est de la couronne sud (Vallée-du-Richelieu, Marguerite-D’Youville et Rouville) et d’autres ICIindustries, commerces et institutions de l’agglomération de Montréal feront également traiter leurs matières organiques dans ces installations améliorées.

Les ministres de l'Environnement du Canada et du Québec, Steven Guilbeault et Benoit Charette, ainsi que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, étaient visiblement heureux de faire cette annonce. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

85 000 tonnes de matières organiques de plus

Selon le communiqué, cet agrandissement permettra, après cinq ans d’exploitation, de traiter 85 000 tonnes de matières organiques de plus par année, provenant de quelque 220 000 foyers habités par près de 455 000 habitants. La capacité totale des installations de la SÉMECSSociété d’économie mixte de l’est de la couronne sud passera alors à 120 000 tonnes par an.

La mairesse de Longueuil a ajouté que de la sensibilisation sera faite auprès de la population pour une meilleure utilisation du bac vert. L’éducation est la clé , a lancé Martin Damphousse, président de la SÉMECSSociété d’économie mixte de l’est de la couronne sud , préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes.

L'agrandissement devrait aussi permettre des réductions additionnelles d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de 13 404 tonnes d’équivalent de dioxyde de carbone par année. C’est l’équivalent de quelque 3850 voitures de moins sur les routes , peut-on lire dans le communiqué.

Dernier chiffre : la SÉMECS estime à 4 millions de mètres cubes de biogaz renvoyés dans le réseau de l’énergie , selon Martin Damphousse.

La nouvelle partie de l’usine devrait être exploitable d’ici 2023.