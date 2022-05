Une trombe de terre, ou mini tornade, observée dans l’est ontarien

Des témoins ont partagé photos et vidéos sur les réseaux sociaux sur lesquelles on voit apparaître une colonne d'air.

Ce qui est arrivé, c’est ce qu’on appelle une trombe de terre, c’est une espèce de tornade qui est d’habitude très faible en nature, mais c’est quand même une tornade et ça peut être un peu effrayant pour certains , explique Steven Flisfeder, météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement et Changement climatique Canada en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau. Les tornades les plus fortes sont d’habitude causées par des rotations dans l’atmosphère, dans le cadre d’une trombe, c’est plutôt une rotation près de la terre qui est soulevée par un courant d’air et qui s’étire à la verticale.

Le phénomène s’est produit vers 16 h 23.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, une tornade est une colonne d'air qui tourne violemment sur elle-même, suspendue d'ordinaire à la base sombre des nuages orageux.

Les tornades sont une des tempêtes les moins fréquentes de toutes, mais, en violence, ce sont les plus destructrices , précise le Ministère sur son site internet.

Une colonne d'air a été observée dans le ciel de l'est ontarien, dimanche en après-midi. Photo : Facebook / Xtrem Chase Québec / Gracieuseté Dominique Goulet

Observer une trombe de terre n'est pas si rare, poursuit M. Flisfeder, qui estime qu'on peut en voir trois ou quatre chaque année, en Ontario. Celle survenue dimanche arrive toutefois un peu tôt dans la saison, note-t-il.

Nous avons déjà la première tornade de la saison, ce n’est même pas encore l’été, alors c’est très possible qu’on ait plus de tornades avant la fin de l’été.

Difficile toutefois de prévoir si la saison des tornades sera particulièrement marquante cette année, précise le météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement et Changement climatique Canada.

Pour la saison des tornades, c’est très très difficile d’avoir une prévision pour une saison au complet. C’est très différent de la saison des ouragans, par exemple, où la modélisation est beaucoup plus efficace pour nous donner une idée , dit-il, recommandant toutefois au public de surveiller les alertes qui sont émises par le Ministère.

Rappelons que la saison des ouragans va du 1er juin au 30 novembre.

Aucun dommage ni blessé

À Casselman, la trombe de terre est restée au-dessus d'un champ et aucun blessé ni dommage n'a été signalé pour le moment.

C’est très très rare qu’une trombe [fasse] des dommages ou des blessés. C’est un phénomène très localisé, beaucoup plus faible qu’une tornade d’un orage Supercell - les orages les plus violents. Mais ça peut quand même faire des dommages parfois, prévient M. Flisfeder.

Une enquête plus approfondie est en cours, y compris un examen des images satellites. Elle sera menée au sein du Projet tornades du Nord de la Western University, à London.

Avec les informations de Benjamin Vachet