Une première victoire pour le Phoenix de Sherbrooke contre l’Armada

Xavier Parent et Julien Anctil ont participé à tous les buts de leur équipe et le Phoenix de Sherbrooke a vaincu l'Armada de Blainville-Boisbriand 3-1 lors du premier match de la deuxième ronde des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Parent a obtenu un but et deux assistances alors que Julien Anctil a récolté deux buts et une aide. L'espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a mis la table pour un but du Phoenix, qui a connu un très fort match en défensive.

Oleksiy Myklukha a été l'auteur du seul but de l'Armada.

Dans la victoire, Jakob Robillard a réalisé 17 arrêts alors que Charles-Édward Gravel a bloqué 26 lancers pour la formation des Basses-Laurentides.

La troupe de Stéphane Julien sera de retour ce lundi soir à 19 h sur la glace du Palais des sports Léopold-Drolet pour le deuxième match de la série. Les spectateurs sont invités à s'habiller en blanc pour l'occasion.