Mission réussie pour le Salon du livre de la Côte-Nord

Plus de 8 100 personnes se sont déplacées à l’aréna Guy-Carbonneau à Sept-Îles pour participer au 38 e Salon du livre de la Côte-Nord, qui s’est terminé dimanche. Après deux années de lecture à la maison, c’était l'occasion d’aller à la rencontre des auteurs et de participer à des activités sous le thème Comme une grande bouffée d’air frais.

La directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord, Mélanie Devost, considère que ce Salon du livre a été un succès, avec plus de 200 activités littéraires et 65 auteurs présents sur place du 12 au 15 mai.

« Tout le monde était vraiment heureux de cette édition. C'est un soulagement d'avoir réussi ce défi énorme. » — Une citation de Mélanie Devost, directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord

L’hommage au conteur Simon Gauthier et la remise du Prix littéraire Myriam-Caron à l’autrice Noémie Pomerleau-Cloutier ont été des événements particulièrement appréciés du public, selon Mélanie Devost.

C’était un retour, en plus on n’était pas dans les dates habituelles, et il faisait très très beau. Pour nous, que ce soit 8100 ou 10 500 participants, ce n'est pas une question d'affluence, c'est que ceux qui sont venus ont apprécié , a-t-elle mentionné en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Cette année, le Salon recevait le poète Jean-Paul Daoust en tant qu’écrivain en résidence. Il a récité devant public le fruit de son travail dimanche après-midi, deux poèmes intitulés Les Vagues et Côte-Nord.

« De cette mer intérieure

Des îles surgissent

Collier de perles vertes

Pour des baleines mythiques

Ici l'immensité a un nom : Côte-Nord

Ici la nature démontre que l'éternité est une question de perspective » — Une citation de Extrait du poème de l’écrivain en résidence Jean-Paul Daoust, Côte-Nord

Rencontres entre auteurs et lecteurs

Le Salon a été l’occasion pour les lecteurs de rencontrer des auteurs. Ceux-ci ont remarqué que les Nord-Côtiers étaient très curieux de découvrir le monde littéraire et d'acheter les livres en présentation.

Ça revient souvent , mentionne Mélanie Devost. Je pense qu'on met bien en valeur les auteurs qui sont présents et les visiteurs sont plus tentés d'acheter les auteurs qui ont été dans la programmation.

Avec 325 séances de dédicaces, les auteurs se sont fait un plaisir de répondre aux questions des amateurs de livres, dont l’autrice Fanie Demeule. Il y a des gens qui sont intéressés à connaître le processus éditorial, je pense que c’est encore assez obscur comme question. Ça me fait vraiment un plaisir de répondre à tout ça et de dévoiler un peu les coulisses du monde du livre , explique l’autrice du roman graphique Bagels.

Les amateurs de livres ont aussi été charmés par le Salon du livre, selon les témoignages recueillis par Radio-Canada sur place. Ils étaient nombreux sur place à vouloir parler avec les auteurs et obtenir des dédicaces, dont Danielle Darveau.

La lectrice Danielle Darveau a fait dédicacer quatre livres au Salon du livre de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

J'aime beaucoup, beaucoup découvrir de nouveaux auteurs, et en même temps ça permet de faire des cadeaux à des amis aussi , mentionne la lectrice alors qu’elle attendait en file pour rencontrer Noémie Pomerleau-Cloutier.

Après deux ans et demi sans sortie culturelle, c’était l’occasion de faire de belles rencontres, mentionnent Jenny Debois et Madison Letarte avant de rencontrer l’auteur Patrick Sénécal.

La 39e édition du Salon du livre de la Côte-Nord se déroulera du 27 au 30 avril 2023.