La STS sensibiliser ses usagers au maintien du masque dans les autobus

Le port du masque demeure obligatoire dans le transport en commun et dans les établissements du système de santé même s’il ne l’est plus dans les lieux publics et à l’école

Le président de la Société de transport de Sherbrooke (STS), Marc Denault, soutient que le maintien de cette mesure sanitaire est bien accueilli par les usagers.

Les mesures ont été bien respectées la fin de semaine dernière. Le retour aux occupations comme le travail et les études, lundi, sera vraiment le test. Nous allons accompagner la clientèle dans le maintien des mesures sanitaires , soutient Marc Denault.

Des superviseurs seront présents aux lieux achalandés au cours des prochains jours.

Nous allons avoir des superviseurs dans des lieux achalandés comme les stations du cégep, du carrefour au centre-ville ou à l'université , souhaite Marc Denault.

Il espère la responsabilisation des usagers.

Nous demandons aux usagers de poursuivre leur collaboration comme avant le 14 mai. Ils utilisent déjà le masque. Nous espérons cependant que tout reviendra bientôt à la normale , souhaite le président de la STS.

Achat de titres en ligne

Il sera bientôt possible d’acheter des titres de la STSSociété de transport de Sherbrooke en ligne.

Les gens pourront faire des téléchargements sur le web. Les utilisateurs pourront télécharger des sommes d'argent à partir de leur ordinateur. Ça faisait longtemps que c’était demandé , soutient Marc Denault.

Les travaux vont aussi commencer à la station du Cégep. Un projet de 3,5 millions $.

Le bâtiment sera plus convivial. Il y a l’ajout de quais. Ça deviendra un pôle multimodal. C’est la première amorce du grand projet de ce type , explique M. Denault.

Il mentionne que 100 millions $ permettront de passer au mode de transport actif à Sherbrooke.