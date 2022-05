Xavier Bourgault met fin au débat en prolongation et les Cataractes triomphent 6-5

Xavier Bourgault a mis fin au débat en fin de première prolongation et les Cataractes de Shawinigan ont battu les Olympiques de Gatineau 6-5, dimanche.

Mavrik Bourque a amorcé la séquence en zone neutre et il a remis la rondelle à Bourgault, qui est entré dans le territoire ennemi en vitesse. Le choix de première ronde des Oilers d’Edmonton a tenté de déjouer un défenseur et il a perdu le disque, mais Olivier Nadeau l’a récupéré et l’a remis de l’autre côté à Bourgault, qui a fait bouger les cordages.

Les Cataractes ont pris les devants 1-0 dans cette série de deuxième tour. Le deuxième affrontement aura lieu lundi soir, au Centre Slush Puppie de Gatineau.

Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, les Olympiques ont encaissé un 13e revers cette saison — séries comprises — lorsque le match se termine en prolongation. Ils ont présenté une fiche de 4-3 en tirs de barrage.

Bourgault a conclu le match avec deux buts alors que Bourque a inscrit un but et trois aides pour les Cataractes. Nadeau, Pierrick Dubé et Maximilien Ledoux ont également touché la cible.

Mathieu Bizier, Jonah De Simone, Antonin Verreault et Cole Cormier ont tous amassé un but et une mention d’aide pour les Olympiques. Manix Landry a ajouté une réussite.

Antoine Coulombe a cédé cinq fois en 37 tirs pour les Cataractes. Rémi Poirier a permis six buts en 28 lancers entre les poteaux des Olympiques.