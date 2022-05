Avis partagés à Terre-Neuve à l’approche de la tournée royale

Le prince Charles et la duchesse Camilla seront à Saint-Jean mardi, première étape de leur voyage au Canada dans le cadre du jubilé de platine de Sa Majesté.

Le prince de Galles a déjà visité Saint-Jean deux fois. La première fois, en 1983, il était avec la princesse de Galles, Diana. D’importantes foules les avaient accueillis. La seconde fois, en 2009, il était avec Camilla et leur passage avait moins attiré l’attention.

Des résidents de Saint-Jean interrogés au hasard en fin de semaine expriment des avis partagés.

L’un d’eux, Lucas Barnes, croit que les Terre-Neuviens ne s’identifient plus tellement à la famille royale britannique.

Patricia McGarry Roberts explique pour sa part qu’elle est peu attachée à la monarchie, mais elle croit que des gens aimeront la visite de Charles et Camilla. Elle souligne que la famille royale britannique fait partie de l’histoire de la province, que nous le voulions ou non . Elle ajoute que Charles sera roi un jour et qu’il faudra s’y habituer .

Roxanne Dias estime que la monarchie s’effrite. Étant d’origine indienne, explique-t-elle, elle n’a jamais réellement aimé la famille royale britannique.

Le prince Charles et la duchesse Camilla se rendront notamment à la résidence de la lieutenante-gouverneure, Judy M. Foote. Ils participeront à un moment de réflexion et de prière au sujet des enfants morts dans les anciens pensionnats pour Autochtones. Plusieurs représentants autochtones sont invités à cette cérémonie.

Leurs Altesses Royales se rendront aussi à Quidi Vidi pour rencontrer des artisans et la population.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le prince Charles et Camilla lors de leur visite à Terre-Neuve-et-Labrador en 2009. Photo : Getty Images / Chris Jackson

L’opinion des Canadiens au sujet de la monarchie constitutionnelle et du prince Charles en particulier évolue, selon un sondage de l’institut Angus Reid (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) publié l’automne dernier. Jusqu’à 55 % des répondants disent appuyer la place du Canada dans la monarchie avec la reine Élisabeth II. Mais cet appui tombe à 34 % quand il est question de son successeur désigné, le prince Charles.

Le sondage a été réalisé du 26 au 29 novembre 2021 auprès de 1898 Canadiens membres du forum d’Angus Reid. La marge d’erreur est de plus ou moins 2 points de pourcentage, 19 fois sur 20.